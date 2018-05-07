TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...Devre arasındadantransfer olan, eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye göndermede bulundu.Lionel Messi ile aralarında fark olmadığını dile getiren Zlatan Ibrahimovic, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde finalde olmamasına atıfta bulundu.ABD'de röportaj veren İsveçli yıldız, "Seninle Messi arasında ne fark var?" sorusuna "Hiç fark yok. İkimiz de Şampiyonlar Ligi finalini televizyondan izleyeceğiz" yanıtını verdi.Barcelona, La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmesine karşın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 4-1 mağlup ettiği Roma'ya 3-0 yenilerek elenen taraf olmuştu.Los Angeles Galaxy'de bu sezon 5 maça çıkan 36 yaşındaki golcü, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.Brezilyalı yıldızıiçin yeni bir iddia ortaya atıldı.İspanya basınında Marca'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'de mutsuz olan Neymar, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamak istiyor.Haberde; Neymar'ın Ballon d'Or hedefi olmasına karşın Ronaldo ile daha güçlü bir aday olacağına inandığı belirtilirken Cristiano Ronaldo'nun da bu transfere olumlu yaklaştığı kaydedildi.Ayrıca olası Neymar transferinin ardından Cristiano Ronaldo'ya ciddi derecede zam yapılacağı ve Portekizli yıldızın maddi açıdan mutlu edileceği vurgulandı.Neymar'ın PSG'de serbest kalma bedeli olmaması sebebiyle Real Madrid'in en yakın zamanda Fransız ekibiyle görüşmelere başlayacağı ileri sürüldü.Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan'da teknik direktör, defansif olarak çok hata yaptıklarını belirtirken futbolcuları eleştirdi.5 gol yedikleri maçın ardından defanslarını eleştiren Çalımbay, ''Böyle maçların zor olduğunu, aynı günde kazanılamayacağını zaten söylemiştim. Takımı çok iyi hazırlamak gerekiyor. Dış etkenleri de bir arada tutmak gerekiyordu. Malesef futbolun içinde olan şeyler bunlar. Çok kötü goller yedik. Defansımız çok hata yaptı. Bir takım bu kadar hata yapabilirdi. Ben inanamadım bu kadar hata yaptığımıza. Bir pozisyonda onlar pozisyona girmedi, biz verdik hatta. Pozisyona da girdik, onları atmamız gerekiyordu. Defansif olarak çok kötüydük. İkinci yarı 5-6 kez geldiler 3 gol attılar. Bu kadar hata yapınca mağlubiyet kaçınılmaz. Defansımız inanılmaz kırılgandı.'' şeklinde konuştu.Taraftarların takıma gösterdiği tepkiyi normal karşılayan teknik adam, ''Taraftar normal tabi, takımlarının yenilmesini istemezler. Tepki göstermeleri normal. Takımı pozisyona giriyor atamıyor, rakibi pozisyona girmeden gol atıyor. Tabii ki tepki gösterecekler. O kadar hata olmaması gerekiyor tabii...'' dedi.Yenilgiye rağmen ligi 5. sırada bitireceklerini kaydeden Rıza Çalımbay, ''Hakem çok hata yaptı bugün. İlk yarıda bizim oyuncuya darbe geldi, oyunu devam ettirdi ve devamında gol yedik. Orada devam ettirmemesi gerekiyor. Yardımcı hakem de görebilir. Mağlubiyeti hak edecek bir şekilde hata yaptık ama pozisyonlara da girdik. Ligi 5. sırada bitireceğimizi söyleyebilirim. Buna inanıyorum. Bugün de iki arkadaşımız cezalı duruma düştü. Zaten sıkıntılıydık daha da sıkıntılı olduk. Son iki maçı kazanacağız inşallah.'' sözlerini kullandı.Çalımbay, kadrolarının belli olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydederek, sakat ve cezalı oyuncuların oluşunun da kendilerini etkilediğini anlattı.Maçtan önce oyuncularıyla konuştuğunu kaydeden Çalımbay, "Kasımpaşa oyuncularının yarısından fazlası benim transfer ettiğim oyuncular. Maç toplantılarında oyuncuların neler yapabileceğini anlattık. Anlattığımız halde goller yedik. Sakat ve cezalı oyuncular var, elimizdeki kadro bu. Eksik çıktığımızda sıkıntılar yaşıyoruz." diye konuştu.Çalımbay, genç kaleci Uğurcan Çakır'ın performansına ve Estaban'ın sakatlık durumuna ilişkin ise, "Bugün defans hataları ona da yazık etti. Fazla yapacağı bir şey yoktu. Esteban ve Uğurcan hangisi hazırsa oynatacağız. Uğurcan'ı kazanmak lazım. Hemen böyle goller yedi diye alıp bir kenara atmak doğru değil. Bu hatalarda kalecilerin yapacağı bir şey yok. " ifadelerini kullandı.