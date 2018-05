TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyenteknik direktör, gelecek sezonki transfer planı hakkında açıklamalar yaptı.Çok para harcadığı yönündeki eleştirileri esprili bir dille yanıtlayan Guardiola, "Endişelenmeye gerek yok. Gelecek sezonda da çok para harcayacağız. Belki de 1 milyar sterlin harcarız" ifadelerini kullandı.Transfer edecekleri oyuncu sayısını açıklayan Guardiola, "Birkaç değişikliğe ihtiyacımız var. Bir ya da ikinci oyuncu alabiliriz. Ama bundan daha fazlası yok" şeklinde konuştu.Gelecek sezon şampiyonluğun garanti olmadığına vurgu yapan Guardiola, "Dört sezon önce de Chelsea aynı durumla karşılaştı. Sonrasında iyi bir sezon geçirmediler. Gelecek sezon herkes 0 puanla başlayacak." dedi.Sezon sonunda hemmenajerihemteknik direktörütakımlarından ayrılması bekleniyor.İtalya basınında yer alan haberlere göre; Maurizio Sarri'nin Chelsea'nin başına geçmesi durumunda Napoli, Antonio Conte için harekete geçecek.Antonio Conte'nin İtalya'nın dönmeye hevesli olduğu ve Napoli'nin teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi.Haberde; Napoli'nin listesinde Antonio Conte'nin dışında Simone Inzaghi, Rafa Benitez, Marco Giampaolo ve Unai Emery'nin olduğu belirtildi.Milli Takımı veyıldızı, 2014 Dünya Kupası hakkında itiraflarda bulundu ve çarpıcı açıklamalarda yaptı.Almanya'ya 1-0 kaybettikleri final maçını unutamadığını dile getiren Lionel Messi: "Her gün 2014 Dünya Kupası finalini düşünüyorum. O gün Dünya Kupası'nı kazansaydık neler olurdu diye her gün düşünüyorum. Bizim için her şey farklı olacaktı. Ben ne yapardım bilmiyorum. Bunu nasıl kutlardım hayal edemiyorum. Kazanmayı hak etmiştik ancak olmadı." ifadelerini kullandı.2018 Dünya Kupası'nın son şansları olduğuna vurgu yapan Messi, "Şimdi kazanacağız ya da asla... Bu jenerasyon için çok önemli bir fırsat. Bunu çok istiyoruz ve en iyi şekilde turnuvaya hazırlanacağız" şeklinde konuştu., Dünya Kupası'nda D grubundaile karşı karşıya gelecek.