TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı

Barcelona ambargosu;



2008/09: 🏆 Barcelona

2009/10: 🏆 Barcelona

2010/11: 🏆 Barcelona

2011/12: 🏆 Real Madrid

2012/13: 🏆 Barcelona

2013/14: 🏆 Atletico

2014/15: 🏆 Barcelona

2015/16: 🏆 Barcelona

2016/17: 🏆 Real Madrid

2017/18: 🏆 Barcelona pic.twitter.com/ODNj8Lno1w



— Sporx (@sporx) 29 Nisan 2018

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...eski teknik direktörübaşında ilk maçındaile 3-3 berabere kaldı.Son dakikada Bacary Sagna'dan yedikleri golle 3-3 berabere kalmalarını değerlendiren Tudor, "Futbol böyle bir oyun. Bazen böyle şeyler olur. Juventus'a karşı iyi direnen, Milan'ı mağlup eden bir takımla karşılaştık. 5 dakika daha dayanmalıydık ancak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Ligde 11 maçlık mağlubiyet serisinin sona ermiş olmasına vurgu yapan Tudor, "Özlediğimiz puanı aldık. 11 yenilgi sonrasında bir bunalım olması çok normal. Bunun üzerinde çalışmıştım. Inter maçına daha iyi hazırlanacağız. Bu maçta beğenmediğim şeyler vardı ama takıma geleli 4 gün oldu ve bu çok normal" şeklinde konuştu.Benevento ile 3-3 berabere kalan Udinese, 35 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 34 puanla 14. sırada bulunuyor.La Liga'dailekarşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 86 yaptı ve en yakın rakibine 11 puan fark atarak şampiyonluğu garantiledi.Barcelona, son 10 sezonda 7, La Liga'da 25. şampiyonluğunu ilan ettiSahadan mağlubiyetle ayrılan Emre Çolak'ın Deportvio La Coruna ise 28 puanda kaldı ve en yakın rakibinin 12 puan gerisinde kalarak ligden düşmesi kesinleşti.Barcelona'nın golleri 7. dakikada Coutinh, 38, 82 ve 85. dakikalarda Lionel Messi'den geldi.Deportivo La Coruna'da ise 40. dakikada Lucas Perez ve 64. dakikada milli futbolcu Emre Çolak golleri kaydetti.