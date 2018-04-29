TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı

Trabzonspor ile Antalyaspor 44. randevuda

Trabzonspor ile Antalyaspor , yapacakları maçla ligde 44. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 43 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 gol attı, kalesinde 41 gol gördü.



- Antalya'daki maçlar



Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 21 maçta 12 kez galip geldi.



Antalyaspor evinde 6 kez kazanırken, 3 maçta da taraflar eşitliği bozamadı.



Bordo-mavililer, bu maçlarda 31 gol attı, 24 gol yedi.



İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor , 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.





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