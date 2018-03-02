TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...teknik direktörü Pep, Arsenal'i deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Premier Lig'de son 10 maça girilirken en yakın rakibi Manchester United'a 16 puan fark atan ve şampiyonluk için 5 maç kazanması gereken Manchester City'de menajer Guardiola, "FA Cup'tan elendik ve Lig Kupası'nı kazandık. Geriye iki turnuva kaldı. Artık sezonun son adımlarına geldik. Evet, 5 maç kazanmamız gerekiyor ancak bu konuyu fazla düşünmüyorum. Önümüzde Chelsea ile yapacağımız bir maç var. İngiltere'nin en iyi takımı olma arzusundayız. Gerçekten yorulmayı unuttuk" ifadelerini kullandı.Mücadeleyi değerlendiren Guardiola, "Doğru iradeyi gösterdik ve olağanüstü 3 gol attık. Bizim için kolay bir maç olmadı. İkinci yarının ilk 15 dakikasını kötü oynadı. Yine de bizim için harika bir sonuç oldu" şeklinde konuştu.Arsenal'de geleceği tartışılan Wenger hakkında konuşan Pep Guardiola, "Wenger, ona hayranlığımı biliyor. Barcelona ve Bayern Münih ile birçok kez karşı karşıya geldi. Kulübü, oyuncularını çok iyi tanıyor. Herkes için doğru kararı vereceğine eminim" dedi.Dünya Kupası'na İtalya'yı eleyerek katılma hakkı kazanan İsveç Milli Takımı'ndasürprizi yaşanıyor.EURO2016'dan sonra milli takımı bıraktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic, milli takımda oynayabileceğine dair sinyal verdi.İsveç basınına açıklamalar yapan 36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, "Milli takımı özledim. İstersem yapabilirim. İyi bir performans sergileyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.İsveç Milli Takımı ile kariyerinde 116 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, 62 gol attı.