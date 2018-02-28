TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı

28 Şubat TRT Spor canlı izlemek isteyenler ve TRT Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. TRT Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 28 Şubat TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

28 Şubat 2018 01:41
TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı
TRT Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 28 Şubat TRT Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?





TRT SPOR FREKANSLAR


Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine ZidaneEspanyol'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Zinedine Zidane'nın açıklamaları;

"Maça çok iyi başladık. Önemli fırsatlar yakaladık ancak gol atamadık. İkinci yarıda ise istediklerimizi yapamadık"

FUTBOL ANLAŞILMAZ OLUYOR

"Bazen futbol anlaşılmaz oluyor. Kötü anları kabul etmek zorundasınız. Espanyol'a kaybetmeyi hiç hak etmedik. Bu sonuç çok acı verici. Espanyol çok az fırsat yakalamıştı"

NEYMAR YORUMU

"Neymar'ın sakatlığının ne aşamada olduğunu bilmek için beklemek zorundayız. Ameliyat olup olmayacağını göreceğiz"

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego SimeoneLeganes ile oynayacakları maç öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Diego Simeone'nin açıklamaları;

"Son 14 yılda şampiyonluğumuz(2013-2014) dışında zirvede hep Barcelona ve Real Madrid oldu. İmkansız bir yarış içindeyiz."

YÜZDE 100 YETMİYOR

"Sadece bir sonraki oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Atletico Madrid'de oynamak için çok güçlü bir zihniyete sahip olmalısınız. Çünkü hep en iyilere karşı savaşmak zorundasınız. Yüzde 100 asla yetmiyor, yüzde 110'a ihtiyacınız var"

TORRES TAKIMDA KALDI

"Torres takımda kaldı. En iyi şekilde sezon sonuna kadar her şeyini vereceğini umuyoruz. Fernando'yu tanıyorsam, aksini düşünemiyorum"

Bundesliga 2. Ligi'nde Duisburg'un Ingolstadt'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 18. dakikasında Duisburg'un kalecisi Mark Flekken su içerken topu ağlarında buldu.

Alman ekibi, Flekken'in su şişesini, geliri engelli çocuklara bağışlanmak üzere satışa çıkarttığını açıkladı.

İletişim bilgileri açıklanırken açık arttırmanın 4 Mart tarihinde biteceği duyuruldu.

5 Mart Pazartesi günü, en yüksek teklifi verenin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı belirtildi.

 

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