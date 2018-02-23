TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı

UEFA Avrupa Ligi'nde oynananmaçı öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.İspanya basınında yer alan haberlere göre; Avrupa Ligi'nde oynanan maç öncesinde çıkan kavga sonucunda bir polis hayatını kaybetti.Polisin hastanede tedavi edildiği ancak kurtarılamadığı belirtildi. Çıkan kavga sonucunda 3 Rus taraftarı ve bir polis memurunun da hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.İspanya'da çıkan olaylar sebebiyle 5 Rus taraftarının gözaltına alındığı açıklandı.Olaylar hakkında açıklama yapan La Liga Başkanı Tebas: "Bu çok ciddi deliliktir. Oyuna şiddeti taşıyanlara hoşgörü göstermemeliyiz. Şiddeti futboldan uzaklaştırmak için her şeyi yapmalıyız. Rus taraftarların, Bilbao'ya gelmesine izin verilmemeliydi." dedi.İlk maçta Spartak Moskova'yı 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao, evinde 2-1 yenilmesine karşın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan taraf oldu.sezon başında ayrılaraktransfer olan, Çin'den gelen büyük teklifleri reddetme sebebini açıkladı.Çok para kazanmanın önemli olmadığını vurgulayan Rooney, "Hedeflere ihtiyacım var. Baskı altında olmaya ihtiyacım var. Çin'e gitseydim futbol oynama arzumu kaybederdim" ifadelerini kullandı.Everton'da tekrar kendisini kanıtlamak isteyen 32 yaşındaki golcü, "Everton'da istediğim baskının olduğunu dönünce anladım. Tam olarak bunu istiyordum. Everton taraftarlarına kendimi tekrar kanıtlamak ve bu kulübün ilerlemesine yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.Kariyerine doğru zamanda son vereceğini belirten Rooney, "Dürüst bir oyuncuyum. Oynamak için yeterince iyi olmadığımı düşünürsem denemeye devam etmem. Futbolu bırakmam gerektiğini söyleyecek kadar dürüstüm" dedi.Everton ile bu sezon 31 maçta 11 gol atan Rooney, 3 asist yaptı.