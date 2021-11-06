TRT HD izle Gönül Dağı yeni bölüm, Gönül Dağı 39. bölüm izle yeni bölüm

Gönül Dağı 39. bölüm yeni bölüm 6 Kasım Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Canlı yayın Gönül Dağı 39. bölüm izle büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor. Gönül Dağı 39. bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz.



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Uçan araba için yatırımcı aramaya çıkan amcaoğulları, kasabaya bir çağrıda bulunur. Bu çağrıya tek cevap veren Selami'dir. Amcaoğulları amacına ulaşabilecek mi?



Döndü, yanlış mendili aldığını fark edince sağlık ocağına gelir ve mendili bir hemşireye bırakır. Öte tarafta Kenan da mendili ararken mendil bir şekilde ona gelmiştir. Kenan mendili getirenin kim olduğunu bulmaya çalışacaktır…





"Kenan'ın gerçek ailesini aradığını öğrenen Elif, ona yardım etmek için araştırmalara başlar. İkili bu araştırmaların sonucunda bir ipucuna ulaşırlar. Kenan bu ipucu sayesinde gerçek ailesini bulabilecek midir?

Gülsüm'le yolculuğunun etkisiyle yeniden motive olan Dilek, kasabanın su sorununa çözüm arar ve bu konuda Taner'e yardımcı olur. Bu mücadelenin sonunda başarılı olabilecekler midir?

Kendisinden habersiz Asya'yla sözlendirilen Ramazan, bu meseleyi çözmek ister. Fakat kader onu beklenmedik bir karşılaşmaya sürükler… Ramazan'ın alacağı karar ne olacaktır?.."

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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.



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"Dilek ve Taner'in nikah tarihi almalarıyla evlilik işleri hız kazanmıştır. Öte yandan Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek'in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırlar. Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi?