HER AKŞAM SAAT 20:00'DE

BAKAN SELÇUK, VELİLERE REHBERLİK EDECEK PROGRAM YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okulların kapanmasının ardından, çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle desteklemek amacıyla TRT EBA kanallarından yayımlanmak üzere 'BİZDEN' isimli veli kuşağı hazırlandı.Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 18 milyonun üzerinde öğrencinin evlerinde olması nedeniyle MEB, uzaktan eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Uzaktan eğitim süreçlerini iyileştirmek için ders içeriklerini sürekli zenginleştiren bakanlık, aileleri de ihmal etmedi.Okullarından ve öğretmenlerinden uzakta eğitim çalışmalarını evde sürdüren çocukların ailelerine yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.Bakan Selçuk'un velilere yönelik yapacağı programın ana başlıkları şöyle:"24 saat anne babalık yapmamız gereken bir dönemde velilerimize önerilerimiz neler? Çocukların yaşına göre evde kalma süreciyle baş etme farklılık gösterebiliyor. Kimi çocuk değişimi ve değişikliği bir mücadele fırsatı, mücadeleye davet olarak görürken, kimi çocuk değişimi bir tehdit olarak algılıyor. Çocuklarda bu sürecin ruhsal belirtileri neler olabilir? Çocukların öğrenme sürecindeki en önemli faktörlerden biri can sıkıntısı. Mutfak bir çocuk için hayatı öğrenmenin en kestirme yollarından biri. Kitap okuyan çocukların hayat başarısı ve okul başarısı nispi olarak daha yüksek oluyor."