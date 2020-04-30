TRT 2'den mayıs ayında her akşam farklı film

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Haber; AA, Fotoï¿½raf; AA
TRT 2'den mayıs ayında her akşam farklı film
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30 Nisan 2020 17:10
"Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını güncelleyen TRT, ekranlarında özel yapımları ağırlamaya devam ediyor.

Kültür sanat kanalı TRT 2, bu kapsamda mayıs ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Mayıs ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:



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