TRT 1 izle Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle 16 Kasım Salı

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Masumlar Apartmanı 47. bölüm ekranlara geliyor ve TRT 1 ekranlarında vatandaşlar yeni bölümü merak içerisinde bekliyor. Yeni bölümde Masumlar Apartmanı bir çok beklenen yenilik ve değişiklik ekranlara gelecek ve Masumlar Apartmanı 47. bölüm izle olarak yansıyacak.Tek parça kesintisiz canlı yayın Masumlar Apartmanı 16 Kasım Salı günü saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında yer alıyor.Gülben'in Esat'ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır. Gülben ise Safiye'nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat'la evlilik hazırlıklarına başlar. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başlar. Bir yandan da Safiye'nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar. Han'ın gündemi ise sadece evdeki sorunlar değildir artık. Ceylan'la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan da Rüya'nın üvey babası Vedat'la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben'in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.Memduh'un Safiye ve Gülben için "Artık yardım almalarının zamanı gelmedi mi?" sözleri üzerine Han harekete geçiyor. Han, Gülben'i psikiyatriste götürüyor. Dizinin yeni bölümünde, TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran ünlü oyuncu Binnur Kaya konuk oyuncu olarak rol alacak. Gülben, Doktor Hanım'ın kliniğine gidecek.Son bölüm Masumlar Apartmanı canlı yayın 47. bölüm yayınlanıyor. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 HD yayını ile 47. bölüm ekranlara 16 Kasım Salı Salı günü geliyor. Masumlar Apartmanı 47. bölüm izle TRT tek parça yine heyecanlı anlar gözlerden kaçmıyor. TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölüm bu akşam ekranlara geliyor 16 Kasım Salı 2021 Salı canlı izle full yeni son bölüm 47. bölüm akşamında. Dizinin konusu Masumlar Apartmanı son bölüm öncesinde okumakta yarar vardır.Masumlar Apartmanı yeni bölüm bekleyenler arasında 47. bölüm izle, Masumlar Apartmanı hangi gün, Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı 47. bölüm TRT 1 full izle seçeneklerini merak edenler bulunuyor. Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın başrol olarak oyunculuklarının yanı sıra senaryonun orjinalliği ve izleyicileri içine çeken ilginç konularıyla yayın hayatına başladığı günden bu yana ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nın 47. bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.