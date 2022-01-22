TRT 1 izle Gönül Dağı yeni bölüm, Gönül Dağı 48. bölüm (22 OCAK CUMARTESİ)

Gönül Dağı 48 bölüm yeni bölüm 22 Ocak Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Canlı yayın Gönül Dağı 48 bölüm izle büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor. Gönül Dağı 48. bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz.



Gönül Dağı 48. bölüm TRT 1'de 22 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 20:00'de yeni bölüm yayınlanıyor.



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Münir'in felç kalmasıyla perişan olan Asuman ve Ramazan bu zorlu süreci aşabilecek mi? İcatların parasını toplayamayan amcaoğulları maddi sıkıntılar yaşarlar. Acilen yeni bir iş yapıp para kazanmaları gerekmektedir. Bu sıkıntılı dönemlerinde yaşadıkları bir tesadüf, amcaoğullarının yeni bir iş fikri bulmalarına neden olur. Yeni işleri amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?

Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar verir. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk beklemektedir?





Öte yandan Sefer, Zahide ve Dişçi Musa, bir doktorla görüşmeye giderken Kenan ile Veysel de Kenan'ı büyüten annesinin cenazesine katılmak için yola çıkar. Hepsini, sırtlandıkları dertlerle çıktıkları bu yolculuklarda, nasıl gelişmeler ve sürprizler beklemektedir?







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