TRT 1 HD Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi (SON BÖLÜM) izle





Merakla beklenen dizi Uyanış Büyük Selçuklu büyük biri izleyici kitlesine ulaşmış durumda ve takipçileri tarafından 32. bölümü konusunda araştırmalar devam ediyor. Büyük Selçuklu Devleti'ni konu alan dizide Buğra Gülsoy, Gürkan Uygun, Hatice Şendil gibi oyuncular yer alıyor.



Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. Özel kostümler, oyunculuklar, tarih anlatımı ve destansı mekanlarda çekilen Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm canlı yayın full izle dizisi ilk bölümünden itibaren ilgiyle izleniyor ve takip ediliyor. En çok sevilen dizilerden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi meraklıları tarafından büyük ilgiyle yeni bölümü bekleniyor.Yeni bölümünde yine seyircileri meraklandıracak gelişmeler yaşanıyor. TRT ekranlarında 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde yeni bölümü yayınlanacak dizi merakla bekleniyor.Tacülmülk, Terken ve Sabbah'ın ayrı ayrı fakat bir amaca yönelik istekleri doğrultusunda; Şelemzar'ı kuşatmak için harekete geçen askerleri zehirlemeyi başarmıştı. Sencer ve Tapar, Şelemzar önlerine geldiklerinde orduda zehirlenen askerler savaşamayacak duruma gelmişti. Fakat yine de Sencer kahramanca bir duruş sergilemiş, Tapar ve yanlarındaki bir avuç adamla Şelemzar'a girmeyi başarmıştı.Öte yandan Melikşah, Sencer ve Tapar'ın bir avuç adamla Şelemzar içlerinde kahramanca bir mücadele verdiğini öğrenmişti. Melikşah, Sencer ve Tapar'ı içlerine düştükleri müşkül durumdan kurtaracak mıdır? Yoksa Sencer ve Tapar girdikleri savaşı kendi maharetleriyle mi kazanacaktır?Sencer, Şelemzar'ı Sabbah ve Tekiş'in elinden kurtarmanın yanında Faysal'ı da yakalayıp Aydoğdu'nun, Ayaz'ın ve İlteber'in intikamını almayı başarabilecek midir? Tekiş'i yakalayıp hanedan içindeki kargaşaya son verebilecek midir? Selçuklu'nun en maharetli düşmanı olan Sabbah, acı akıbetine Şelemzar'da mı varacaktır?Tüm bunların yanı sıra Terken, askerlerinin zehirlenmesine rağmen Sencer'in Şelemzar kuşatmasına devam ettiğini ve gözden düşürmeye çalıştığı melikin pes etmeye yanaşmadığını öğrenecektir. Bu öğrendikleri neticesinde yaşadığı şokla doğumu erkenden başlayacak ve oğlu Mahmud'u doğuracaktır. Veliaht olma ihtimalini düşünerek yıllardır istediği erkek evladı doğurması Terken'e nasıl bir avantaj sağlayacaktır?Son olarak; Mahmud'un doğmasıyla yeni bir sürece giren Selçuklu Devleti'ni ne gibi tehlikeler beklemektedir?Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.Elçin'in sarayda misafir edilmesi ve Melikşah ile kurduğu yakınlık, Terken'i tedirgin ederken yapacağı hamle de büyük merakla beklenecek. Kardeşinin intikamı için peşine düştüğü Sencer'in Kınık Obası'ndan olduğu bilgisine ulaşan Yorgos, Sencer'i bulup kardeşinin intikamını alabilecek midir?Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…Selçuklu döneminin anlatılacağı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi isimler yer alıyor.Dizinin başrolünü ise 'Sultan Melikşah' rolü ile Buğra Gülsoy üstleniyor.Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın hain bir suikast sonucunda şehit olmasının ardından oğlu Melikşah tahta geçer. Aynı gün Hatunu Başulu'yu da kaybeden Melikşah derinden sarsılır.Selçuklular dışarıda Bizanslılar ve Fatimi Devleti ile durmadan çatışırken, içerde de Hasan Sabbah'ın başını çektiği Batıniler her tarafa yayılmış halde Selçuklu'yu içten içe kemiriyorlardır. Melikşah'ın bu yolda en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları ve irfan sahibi kişiler olacaktır. Babasız büyüyen Sencer, Nizamülmülk'ün tedrisatından geçerek idealist bir kahramana dönüşür ve Melikşah'ın fedaisi olmayı başarır.Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.İzleyici karşısına çıkan dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe bulunuyor.Yeni bölüm Uyanış Büyük Selçuklu merakla beklenmeye devam ediliyor ve 17 Mayıs 2021 yarihinde yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ekranlara gelen yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi son bölüm özeti sayesinde öğrenebilirsiniz.