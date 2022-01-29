TRT 1 HD Gönül Dağı 29 Ocak Cumartesi izle

Gönül Dağı 49. bölüm izle TRT 1 HD, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman saat kaçta, Gönül Dağı 49 bölüm ne zaman saat kaçta 29 Ocak Cumartesi saat 20:00'de. Gönül Dağı 49 bölüm Cumartesi izlemek isteyenler bu hafta da ekranlarda yerini aldı.

29 Ocak 2022 12:02
TRT 1 HD Gönül Dağı 29 Ocak Cumartesi izle
Gönül Dağı 49 bölüm yeni bölüm 29 Ocak Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Canlı yayın Gönül Dağı 49 bölüm izle büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor. Gönül Dağı 49. bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz. 

Gönül Dağı 49. bölüm TRT 1'de 29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 20:00'de yeni bölüm yayınlanıyor.

GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM ÖZET

Gönül Dağı'nın 49. bölümünün fragmanı yayınlandı özeti: Taner, amcaoğullarıyla birlikte girdikleri çekici işinin, kendilerini icatlardan uzaklaştırdığını düşünmeye başlamıştır. Yeniden icat yaptıkları günlere dönmek istese de maddi kaygılar onları bu işe devam etmeye zorlar. Amcaoğulları ve Taner'in umutsuz bir şekilde devam ettikleri çekicilik işi, onları nasıl bir sürprizle buluşturacaktır?

Öte yandan Sefer'in hastalığını öğrenen çocuklar üzgün haldedir. Sefer'in iyileşmesi için bir yol arayan çocuklar, nasıl bir maceraya sürüklenecektir? Bunun yanı sıra Elif ve Arif'in ameliyat günü gelmiştir. Büyük umutlarla girdikleri ameliyat sonrasında baba kızı neler beklemektedir?

GÖNÜL DAĞI 48. BÖLÜM ÖZETİ

Gönül Dağı'nın 48. bölümünün fragmanı yayınlandı özeti: Münir'in felç kalmasıyla perişan olan Asuman ve Ramazan bu zorlu süreci aşabilecek mi? İcatların parasını toplayamayan amcaoğulları maddi sıkıntılar yaşarlar. Acilen yeni bir iş yapıp para kazanmaları gerekmektedir. Bu sıkıntılı dönemlerinde yaşadıkları bir tesadüf, amcaoğullarının yeni bir iş fikri bulmalarına neden olur. Yeni işleri amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?

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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

En sevilen dizilerin başında gelen Gönül Dağı yeni bölüm yayın tarihi merak ediliyor. Yeni bölüm Gönül Dağı 49. bölümü 29 Ocak 2022 Cumartesi saat 20:00'de TRT 1 HD yayınlanıyor.

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