TRT 1 Gönül Dağı 25. bölüm HD izle full 24 Nisan Cumartesi

Gönül Dağı 25. bölüm Cumartesi izlemek isteyenler bu hafta da ekranlarda yerini aldı. Her Cumartesi olduğu gibi bu Cumartesi günü de 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de yayınlanacak olan Gönül Dağı dizisi yeni bölüm izleyciler tarafından merakla bekleniyor. Canlı yayın Gönül Dağı 25. bölüm izle büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor.



Gönül Dağı 25. bölüm 24 Nisan Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Yerli dizi Gönül Dağı son bölüm full izle, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman saat kaçta, Gönül Dağı 25. bölüm ne zaman saat kaçta 24 Nisan Cumartesi saat 20:00'de.

Dilek sonunda Gönül Dağı'nda babasıyla görüşür. Bu görüşmeyle babasının yaşadığı yeri öğrenen Dilek, annesini de oraya götürmek ister. Gülsüm öğretmen yıllar sonra, öldü bildiği kocasını görmeye gidecek midir?

Mahkemenin atadığı heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide'nin evine gelecektir. Taner ve amcaoğulları duruma el atar ve heyet gelene kadar çocukların yaşam alanlarını baştan aşağı düzenlerler.

Öte tarafta sabıka kaydı haberiyle sarsılan Zahide ve Sefer bir çözüm arayışındadır. Sefer'in yıllar önce genç bir çocuğun geleceğini kurtarmak için işlediği bir suçu üstlenmiş olması velayet davasının seyrini değiştirmiştir. Sefer'in alacağı karar ne olacaktır?

Taner ve amcaoğulları, rehin tutuldukları yerden kurtulmanın yolunu ararken, öte tarafta hem Dilek'in hem de amcaoğullarının ailesi telaşlanır. Zamanın iyice daraldığı yerde amcaoğullarına kim yardım edecek? Taner ve Dilek'in söz kesme merasimi yapılabilecek mi?

Fikret'in açtığı velayet davasının ilk mahkemesi yapılır. Sefer ve Zahide'nin beraber gittikleri mahkemede herkesi şaşırtacak olan gelişme ne olacak?

Gedelli'ye Ramazan ayı tüm coşkusuyla gelir… Ramazan şenliklerinin ihalesini alan Muammer ve Hüseyin işin içinden çıkamayınca organizasyon amcaoğullarına kalır. Böylelikle kasabada şenlik başlar.

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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.





Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..Gönül Dağı 25. bölüm 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. Yeni bölüm tek parça her cumartesi TRT 1'de olacak.Yeni bölüm Gönül Dağı yine tek parça kesintisiz full canlı olarak 24 Nisan Cumartesi 25. bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerin zirvesinde yer alan dizi Bir Anadolu Masalı olarak değerlendiriliyor. TRT 1 ekranlarının sevilien dizisi Gönül Dağı ilk bölümünden bu yana kesintisiz izleniyor ve takipçileri yeni bölümü merakla bekliyor.