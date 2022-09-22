TRT 1 frekans bilgileri, TRT 1 yayın

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

A Grubu Maç no Tarih Saat (TSİ) Yer 1 14 Haziran 18.00 Moskova Rusya Suudi Arabistan 2 15 Haziran 15.00 Ekaterinburg Mısır Uruguay 17 19 Haziran 21.00 St. Petersburg Rusya Mısır 18 20 Haziran 18.00 Rostov Uruguay Suudi Arabistan 33 25 Haziran 17.00 Samara Uruguay Rusya 34 25 Haziran 17.00 Volgograd Suudi Arabistan Mısır B Grubu 4 15 Haziran 18.00 St. Petersburg Fas iran 3 15 Haziran 21.00 Soçi Portekiz İspanya 19 20 Haziran 15.00 Moskova Portekiz Fas 20 20 Haziran 21.00 Kazan İran İspanya 36 25 Haziran 21.00 Kaliningrad İspanya Fas 35 25 Haziran 21.00 Saransk İran Portekiz C Grubu 5 16 Haziran 13.00 Kazan Fransa Avustralya 6 16 Haziran 19.00 Saransk Peru Danimarka 22 21 Haziran 15.00 Samara Danimarka Avustralya 21 21 Haziran 18.00 Ekaterinburg Fransa Peru 38 26 Haziran 17.00 Soçi Avustralya Peru 37 26 Haziran 17.00 Moskova Danimarka Fransa D Grubu 7 16 Haziran 16.00 Moskova Arjantin İzlanda 8 16 Haziran 22.00 Kaliningrad Hırvatistan Nijerya 23 21 Haziran 21.00 Nizhny Novgorod Arjantin Hırvatistan 24 22 Haziran 18.00 Volgograd Nijerya İzlanda 39 26 Haziran 21.00 St. Petersburg Nijerya Arjantin 40 26 Haziran 21.00 Rostov İzlanda Hırvatistan E Grubu 10 17 Haziran 15.00 Samara Kosta Rika Sırbistan 9 17 Haziran 21.00 Rostov Brezilya İsviçre 25 22 Haziran 15.00 St. Petersburg Brezilya Kosta Rika 26 22 Haziran 21.00 Kaliningrad Sırbistan İsviçre 41 27 Haziran 21.00 Moskova Sırbistan Brezilya 42 27 Haziran 21.00 Nizhny Novgorod İsviçre Kosta Rika F Grubu 11 17 Haziran 18.00 Moskova Almanya Meksika 12 18 Haziran 15.00 Nizhny Novgorod İsveç Güney Kore 28 23 Haziran 18.00 Rostov Güney Kore Meksika 27 23 Haziran 21.00 Soçi Almanya İsveç 43 27 Haziran 17.00 Kazan Güney Kore Almanya 44 27 Haziran 17.00 Ekaterinburg Meksika İsveç G Grubu 13 18 Haziran 18.00 Soçi Belçika Panama 14 18 Haziran 21.00 Volgograd Tunus İngiltere 29 23 Haziran 15.00 Moskova Belçika Tunus 30 24 Haziran 15.00 Nizhny Novgorod İngiltere Panama 46 28 Haziran 21.00 Saransk Panama Tunus 45 28 Haziran 21.00 Kaliningrad İngiltere Belçika H Grubu 16 19 Haziran 15.00 Saransk Kolombiya Japonya 15 19 Haziran 18.00 Moskova Polonya Senegal 32 24 Haziran 18.00 Ekaterinburg Japonya Senegal 31 24 Haziran 21.00 Kazan Polonya Kolombiya 47 28 Haziran 17.00 Volgograd Japonya Polonya 48 28 Haziran 17.00 Samara Senegal Kolombiya

49 30 Haziran 21.00 Soçi A Grubu 1 B Grubu 2 50 30 Haziran 17.00 Kazan C Grubu 1 D Grubu 2 51 1 Temmuz 17.00 Moskova B Grubu 1 A Grubu 2 52 1 Temmuz 21.00 Nizhny Novgorod D Grubu 1 C Grubu 2 53 2 Temmuz 17.00 Samara E Grubu 1 F Grubu 2 54 2 Temmuz 21.00 Rostov G Grubu 1 H Grubu 2 55 3 Temmuz 17.00 St. Petersburg F Grubu 1 E Grubu 2 56 3 Temmuz 21.00 Moskova H Grubu 1 G Grubu 2

57 6 Temmuz 17.00 Nizhny Novgorod 49. maçın galibi 50. maçın galibi 58 6 Temmuz 21.00 Kazan 53. maçın galibi 54. maçın galibi 59 7 Temmuz 21.00 Soçi 51. maçın galibi 52. maçın galibi 60 7 Temmuz 17.00 Samara 55. maçın galibi 56. maçın galibi

61 10 Temmuz 21.00 St. Petersburg 57. maçın galibi 58. maçın galibi 62 11 Temmuz 21.00 Moskova 59. maçın galibi 60. maçın galibi

63 14 Temmuz 17.00 St. Petersburg 61. maçın kaybedeni 62. maçın kaybedeni 64 15 Temmuz 18.00 Moskova 61. maçın kazananı 62. maçın kazananı





yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT 1'in frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında Perşembe günü yapılacak açılış maçıyla başlayacak.Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecekToplam 16 takımın mücadele edeceği 2. tur müsabakaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.İkinci tur karşılaşmaları 30 Haziran ve 1, 2, 3 Temmuz'da yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H grupları, birbirlerinin ilk iki sırasında yer alan takımlarıyla çapraz eşleşecek.Rakiplerini eleyen takımlar 6 ve 7 Temmuz'da çeyrek final maçlarına çıkacak. 10 ve 11 Temmuz'da oynanacak yarı final maçlarının ardından üçüncülük maçı 14 Temmuz'da Saint Petersburg'da, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da yapılacak.Dünya Kupası'nda 8 grupta yapılacak 48 maçın programı şöyle:Son 16 turuna gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler çıkacak ve çapraz olarak eşleşecek.Son 16'da rakiplerini yenerek tur atlayan 8 takım çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.Çeyrek final maçlarının programı şöyle:Kupada yarı finalin programı da şöyle:Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı ve finalin programı ise şöyle:14 Haziran PerşembeA Grubu18:00 Rusya – Suudi Arabistan: TRT1, TRT4K15 Haziran CumaA Grubu15:00 Mısır – Uruguay: TRT1, TRT4KB Grubu18:00 Fas – İran: TRT1, TRT4KB Grubu21:00 Portekiz – İspanya: TRT1, TRT4K16 Haziran CumartesiC Grubu13:00 Fransa – Avustralya: TRT1, TRT4KD Grubu16:00 Arjantin – İzlanda: TRT1, TRT4KC Grubu19:00 Peru – Danimarka: TRT1, TRT4KD Grubu22:00 Hırvatistan – Nijerya: TRT1, TRT4K17 Haziran PazarE Grubu15:00 Kosta Rika – Sırbistan: TRT1, TRT4KF Grubu18:00 Almanya – Meksika: TRT1, TRT4KE Grubu21:00 Brezilya – İsviçre: TRT1, TRT4K18 Haziran PazartesiF Grubu15:00 İsveç – Güney Kore: TRT1, TRT4KG Grubu18:00 Belçika – Panama: TRT1, TRT4KG Grubu21:00 Tunus – İngiltere: TRT1, TRT4K19 Haziran SalıH Grubu15:00 Kolombiya – Japonya: TRT1, TRT4KH Grubu18:00 Polonya – Senegal: TRT1, TRT4KA Grubu21:00 Rusya – Mısır: TRT1, TRT4K20 Haziran ÇarşambaB Grubu15:00 Portekiz – Fas: TRT1, TRT4KA Grubu18:00 Uruguay – Suudi Arabistan: TRT1, TRT4KB Grubu21:00 İran – İspanya: TRT1, TRT4K21 Haziran PerşembeC Grubu15: 00 Danimarka – Avustralya: TRT1, TRT4KC Grubu18:00 Fransa – Peru: TRT1, TRT4KD Grubu21:00 Arjantin – Hırvatistan :TRT1, TRT4K22 Haziran CumaE Grubu15:00 Brezilya – Kosta Rika TRT1, TRT4KD Grubu18: 00 Nijerya – İzlanda TRT1, TRT4KE Grubu21:00 Sırbistan – İsviçre: TRT1, TRT4K23 Haziran CumartesiG Grubu15:00 Belçika – Tunus: TRT1, TRT4KF Grubu18:00 Güney Kore – Meksika: TRT1, TRT4KF Grubu21:00 Almanya – İsveç: TRT1, TRT4K24 Haziran PazarG Grubu15:00 İngiltere – Panama: TRT1, TRT4KH Grubu18:00 Japonya – Senegal: TRT1, TRT4KH Grubu21:00 Polonya – Kolombiya: TRT1, TRT4K25 Haziran PazartesiA Grubu17:00 Suudi Arabistan – Mısır: TRTSPORA Grubu17:00 Uruguay – Rusya: TRT1, TRT4KB Grubu21:00 İran – Portekiz: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)B Grubu21:00 İspanya – Fas: TRT1 ve TRT4K26 Haziran SalıC Grubu17:00 Avustralya – Peru: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)C Grubu17:00 Danimarka – Fransa: TRT1, TRT4KD Grubu21:00 Nijerya – Arjantin: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)D Grubu21:00 İzlanda – Hırvatistan: TRT1, TRT4K27 Haziran ÇarşambaF Grubu17:00 Güney Kore – Almanya: TRT1, TRT4KF Grubu17:00 Meksika – İsveç: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)E Grubu21:00: İsviçre – Kosta Rika: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)E Grubu21:00 Sırbistan – Brezilya: TRT1, TRT4K28 Haziran PerşembeH Grubu17:00 Senegal – Kolombiya: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)H Grubu17:00 Japonya – Polonya: TRT1, TRT4KG Grubu21:00 İngiltere – Belçika: TRT1, TRT4KG Grubu21:00 Panama – Tunus: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)