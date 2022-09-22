TRT 1 frekans bilgileri, TRT 1 yayın

TRT 1 canlı izlemek isteyenler ve TRT 1 yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. TRT 1 bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 15 Haziran TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgisi...

22 Eylül 2022 21:51
TRT 1 frekans bilgileri, TRT 1 yayın
TRT 1 canlı izleme ve yayın akışı burada! TRT 1 yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT 1'in frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

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TRT 1 FREKANSLAR



DÜNYA KUPASI MAÇLARI PROGRAMI

2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında Perşembe günü yapılacak açılış maçıyla başlayacak.
Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.

Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek

- 2. tur 30 Haziran'da başlıyor
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Toplam 16 takımın mücadele edeceği 2. tur müsabakaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

İkinci tur karşılaşmaları 30 Haziran ve 1, 2, 3 Temmuz'da yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H grupları, birbirlerinin ilk iki sırasında yer alan takımlarıyla çapraz eşleşecek. 

Rakiplerini eleyen takımlar 6 ve 7 Temmuz'da çeyrek final maçlarına çıkacak. 10 ve 11 Temmuz'da oynanacak yarı final maçlarının ardından üçüncülük maçı 14 Temmuz'da Saint Petersburg'da, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da yapılacak.


- Grup maçlarının fikstürü

Dünya Kupası'nda 8 grupta yapılacak 48 maçın programı şöyle:

 A Grubu          
Maç no      Tarih Saat (TSİ)         Yer    
1 14 Haziran 18.00 Moskova  Rusya Suudi Arabistan
2 15 Haziran 15.00 Ekaterinburg  Mısır Uruguay
17 19 Haziran 21.00 St. Petersburg Rusya Mısır
18 20 Haziran 18.00 Rostov  Uruguay Suudi Arabistan
33 25 Haziran 17.00 Samara  Uruguay Rusya
34 25 Haziran 17.00 Volgograd  Suudi Arabistan Mısır
B Grubu
4 15 Haziran 18.00 St. Petersburg Fas iran
3 15 Haziran 21.00 Soçi Portekiz İspanya
19 20 Haziran 15.00 Moskova  Portekiz Fas
20 20 Haziran 21.00 Kazan  İran İspanya
36 25 Haziran 21.00 Kaliningrad  İspanya Fas
35 25 Haziran 21.00 Saransk İran Portekiz
C Grubu
5 16 Haziran 13.00 Kazan  Fransa Avustralya
6 16 Haziran 19.00 Saransk Peru Danimarka
22 21 Haziran 15.00 Samara Danimarka Avustralya
21 21 Haziran 18.00 Ekaterinburg Fransa Peru
38 26 Haziran 17.00 Soçi  Avustralya Peru
37 26 Haziran 17.00 Moskova  Danimarka Fransa
D Grubu
7 16 Haziran 16.00 Moskova Arjantin İzlanda
8 16 Haziran 22.00 Kaliningrad  Hırvatistan Nijerya
23 21 Haziran 21.00 Nizhny Novgorod Arjantin Hırvatistan
24 22 Haziran 18.00 Volgograd Nijerya İzlanda
39 26 Haziran 21.00 St. Petersburg  Nijerya Arjantin
40 26 Haziran 21.00 Rostov  İzlanda Hırvatistan
E Grubu
10 17 Haziran 15.00 Samara Kosta Rika Sırbistan
9 17 Haziran 21.00 Rostov  Brezilya İsviçre
25 22 Haziran 15.00 St. Petersburg Brezilya Kosta Rika
26 22 Haziran 21.00 Kaliningrad  Sırbistan İsviçre
41 27 Haziran  21.00 Moskova Sırbistan Brezilya
42 27 Haziran 21.00 Nizhny Novgorod  İsviçre Kosta Rika
F Grubu
11 17 Haziran 18.00 Moskova  Almanya Meksika
12 18 Haziran 15.00 Nizhny Novgorod İsveç Güney Kore
28 23 Haziran  18.00 Rostov  Güney Kore Meksika
27 23 Haziran 21.00 Soçi  Almanya İsveç
43 27 Haziran 17.00 Kazan Güney Kore Almanya
44 27 Haziran 17.00 Ekaterinburg Meksika İsveç
G Grubu
13 18 Haziran 18.00 Soçi Belçika Panama
14 18 Haziran 21.00 Volgograd  Tunus İngiltere
29 23 Haziran 15.00 Moskova Belçika Tunus
30 24 Haziran 15.00 Nizhny Novgorod İngiltere Panama
46 28 Haziran 21.00 Saransk Panama Tunus
45 28 Haziran 21.00 Kaliningrad  İngiltere Belçika
H Grubu
16 19 Haziran 15.00 Saransk Kolombiya Japonya
15 19 Haziran  18.00 Moskova Polonya Senegal
32 24 Haziran 18.00 Ekaterinburg  Japonya Senegal
31 24 Haziran 21.00 Kazan Polonya Kolombiya
47 28 Haziran 17.00 Volgograd Japonya Polonya
48 28 Haziran 17.00 Samara Senegal Kolombiya
- Son 16 turu

Son 16 turuna gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler çıkacak ve çapraz olarak eşleşecek.

Bu turdaki maç programı ise şöyle:

49 30 Haziran 21.00 Soçi A Grubu 1 B Grubu 2
50 30 Haziran 17.00 Kazan C Grubu 1 D Grubu 2
51 1 Temmuz 17.00 Moskova B Grubu 1 A Grubu 2
52 1 Temmuz 21.00 Nizhny Novgorod D Grubu 1  C Grubu 2
53 2 Temmuz 17.00 Samara E Grubu 1 F Grubu 2
54 2 Temmuz 21.00 Rostov G Grubu 1 H Grubu 2
55 3 Temmuz 17.00 St. Petersburg F Grubu 1 E Grubu 2
56 3 Temmuz  21.00 Moskova H Grubu 1 G Grubu 2
- Çeyrek final maçları

Son 16'da rakiplerini yenerek tur atlayan 8 takım çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

57 6 Temmuz 17.00 Nizhny Novgorod 49. maçın galibi 50. maçın galibi
58 6 Temmuz 21.00 Kazan 53. maçın galibi 54. maçın galibi
59 7 Temmuz 21.00 Soçi 51. maçın galibi 52. maçın galibi
60 7 Temmuz 17.00 Samara 55. maçın galibi 56. maçın galibi
- Yarı final

Kupada yarı finalin programı da şöyle:

61 10 Temmuz 21.00 St. Petersburg 57. maçın galibi 58. maçın galibi
62 11 Temmuz 21.00 Moskova 59. maçın galibi 60. maçın galibi
- Üçüncülük maçı ve final

Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı ve finalin programı ise şöyle:

63 14 Temmuz 17.00 St. Petersburg 61. maçın kaybedeni 62. maçın kaybedeni
64 15 Temmuz 18.00 Moskova 61. maçın kazananı 62. maçın kazananı
DÜNYA KUPASI GRUPLARI CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

14 Haziran Perşembe

A Grubu

18:00 Rusya – Suudi Arabistan: TRT1, TRT4K

15 Haziran Cuma

A Grubu

15:00 Mısır – Uruguay: TRT1, TRT4K

B Grubu

18:00 Fas – İran: TRT1, TRT4K

B Grubu

21:00 Portekiz – İspanya: TRT1, TRT4K

16 Haziran Cumartesi

C Grubu

13:00 Fransa – Avustralya: TRT1, TRT4K

D Grubu

16:00 Arjantin – İzlanda: TRT1, TRT4K

C Grubu

19:00 Peru – Danimarka: TRT1, TRT4K

D Grubu

22:00 Hırvatistan – Nijerya: TRT1, TRT4K

17 Haziran Pazar

E Grubu

15:00 Kosta Rika – Sırbistan: TRT1, TRT4K

F Grubu

18:00 Almanya – Meksika: TRT1, TRT4K

E Grubu

21:00 Brezilya – İsviçre: TRT1, TRT4K

18 Haziran Pazartesi

F Grubu

15:00 İsveç – Güney Kore: TRT1, TRT4K

G Grubu

18:00 Belçika – Panama: TRT1, TRT4K

G Grubu

21:00 Tunus – İngiltere: TRT1, TRT4K

19 Haziran Salı

H Grubu

15:00 Kolombiya – Japonya: TRT1, TRT4K

H Grubu

18:00 Polonya – Senegal: TRT1, TRT4K

A Grubu

21:00 Rusya – Mısır: TRT1, TRT4K

20 Haziran Çarşamba

B Grubu

15:00 Portekiz – Fas: TRT1, TRT4K

A Grubu

18:00 Uruguay – Suudi Arabistan: TRT1, TRT4K

B Grubu

21:00 İran – İspanya: TRT1, TRT4K

21 Haziran Perşembe

C Grubu

15: 00 Danimarka – Avustralya: TRT1, TRT4K

C Grubu

18:00 Fransa – Peru: TRT1, TRT4K

D Grubu

21:00 Arjantin – Hırvatistan :TRT1, TRT4K

22 Haziran Cuma

E Grubu

15:00 Brezilya – Kosta Rika TRT1, TRT4K

D Grubu

18: 00 Nijerya – İzlanda TRT1, TRT4K

E Grubu

21:00 Sırbistan – İsviçre: TRT1, TRT4K

23 Haziran Cumartesi

G Grubu

15:00 Belçika – Tunus: TRT1, TRT4K

F Grubu

18:00 Güney Kore – Meksika: TRT1, TRT4K

F Grubu

21:00 Almanya – İsveç: TRT1, TRT4K

24 Haziran Pazar

G Grubu

15:00 İngiltere – Panama: TRT1, TRT4K

H Grubu

18:00 Japonya – Senegal: TRT1, TRT4K

H Grubu

21:00 Polonya – Kolombiya: TRT1, TRT4K

25 Haziran Pazartesi

A Grubu

17:00 Suudi Arabistan – Mısır: TRTSPOR

A Grubu

17:00 Uruguay – Rusya: TRT1, TRT4K

B Grubu

21:00 İran – Portekiz: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

B Grubu

21:00 İspanya – Fas: TRT1 ve TRT4K

26 Haziran Salı

C Grubu

17:00 Avustralya – Peru: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

C Grubu

17:00 Danimarka – Fransa: TRT1, TRT4K

D Grubu

21:00 Nijerya – Arjantin: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

D Grubu

21:00 İzlanda – Hırvatistan: TRT1, TRT4K

27 Haziran Çarşamba

F Grubu

17:00 Güney Kore – Almanya: TRT1, TRT4K

F Grubu

17:00 Meksika – İsveç: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

E Grubu

21:00: İsviçre – Kosta Rika: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

E Grubu

21:00 Sırbistan – Brezilya: TRT1, TRT4K

28 Haziran Perşembe

H Grubu

17:00 Senegal – Kolombiya: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

H Grubu

17:00 Japonya – Polonya: TRT1, TRT4K

G Grubu21:00 İngiltere – Belçika: TRT1, TRT4K

G Grubu

21:00 Panama – Tunus: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

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