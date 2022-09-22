TRT 1 frekans bilgileri, TRT 1 yayın

TRT 1 canlı izleme ve yayın akışı burada! TRT 1
yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT 1'in frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN TRT 1 FREKANSLARDÜNYA KUPASI MAÇLARI PROGRAMI
2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında Perşembe günü yapılacak açılış maçıyla başlayacak.
Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.
64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.
Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek - 2. tur 30 Haziran'da başlıyor
Toplam 16 takımın mücadele edeceği 2. tur müsabakaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
İkinci tur karşılaşmaları 30 Haziran ve 1, 2, 3 Temmuz'da yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H grupları, birbirlerinin ilk iki sırasında yer alan takımlarıyla çapraz eşleşecek.
Rakiplerini eleyen takımlar 6 ve 7 Temmuz'da çeyrek final maçlarına çıkacak. 10 ve 11 Temmuz'da oynanacak yarı final maçlarının ardından üçüncülük maçı 14 Temmuz'da Saint Petersburg'da, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da yapılacak.
- Grup maçlarının fikstürü
Dünya Kupası'nda 8 grupta yapılacak 48 maçın programı şöyle:
- Son 16 turu
| A Grubu
|
|
|
|
|
|Maç no
| Tarih
|Saat (TSİ)
| Yer
|
|
|1
|14 Haziran
|18.00
|Moskova
|Rusya
|Suudi Arabistan
|2
|15 Haziran
|15.00
|Ekaterinburg
|Mısır
|Uruguay
|17
|19 Haziran
|21.00
|St. Petersburg
|Rusya
|Mısır
|18
|20 Haziran
|18.00
|Rostov
|Uruguay
|Suudi Arabistan
|33
|25 Haziran
|17.00
|Samara
|Uruguay
|Rusya
|34
|25 Haziran
|17.00
|Volgograd
|Suudi Arabistan
|Mısır
|B Grubu
|4
|15 Haziran
|18.00
|St. Petersburg
|Fas
|iran
|3
|15 Haziran
|21.00
|Soçi
|Portekiz
|İspanya
|19
|20 Haziran
|15.00
|Moskova
|Portekiz
|Fas
|20
|20 Haziran
|21.00
|Kazan
|İran
|İspanya
|36
|25 Haziran
|21.00
|Kaliningrad
|İspanya
|Fas
|35
|25 Haziran
|21.00
|Saransk
|İran
|Portekiz
|C Grubu
|5
|16 Haziran
|13.00
|Kazan
|Fransa
|Avustralya
|6
|16 Haziran
|19.00
|Saransk
|Peru
|Danimarka
|22
|21 Haziran
|15.00
|Samara
|Danimarka
|Avustralya
|21
|21 Haziran
|18.00
|Ekaterinburg
|Fransa
|Peru
|38
|26 Haziran
|17.00
|Soçi
|Avustralya
|Peru
|37
|26 Haziran
|17.00
|Moskova
|Danimarka
|Fransa
|D Grubu
|7
|16 Haziran
|16.00
|Moskova
|Arjantin
|İzlanda
|8
|16 Haziran
|22.00
|Kaliningrad
|Hırvatistan
|Nijerya
|23
|21 Haziran
|21.00
|Nizhny Novgorod
|Arjantin
|Hırvatistan
|24
|22 Haziran
|18.00
|Volgograd
|Nijerya
|İzlanda
|39
|26 Haziran
|21.00
|St. Petersburg
|Nijerya
|Arjantin
|40
|26 Haziran
|21.00
|Rostov
|İzlanda
|Hırvatistan
|E Grubu
|10
|17 Haziran
|15.00
|Samara
|Kosta Rika
|Sırbistan
|9
|17 Haziran
|21.00
|Rostov
|Brezilya
|İsviçre
|25
|22 Haziran
|15.00
|St. Petersburg
|Brezilya
|Kosta Rika
|26
|22 Haziran
|21.00
|Kaliningrad
|Sırbistan
|İsviçre
|41
|27 Haziran
|21.00
|Moskova
|Sırbistan
|Brezilya
|42
|27 Haziran
|21.00
|Nizhny Novgorod
|İsviçre
|Kosta Rika
|F Grubu
|11
|17 Haziran
|18.00
|Moskova
|Almanya
|Meksika
|12
|18 Haziran
|15.00
|Nizhny Novgorod
|İsveç
|Güney Kore
|28
|23 Haziran
|18.00
|Rostov
|Güney Kore
|Meksika
|27
|23 Haziran
|21.00
|Soçi
|Almanya
|İsveç
|43
|27 Haziran
|17.00
|Kazan
|Güney Kore
|Almanya
|44
|27 Haziran
|17.00
|Ekaterinburg
|Meksika
|İsveç
|G Grubu
|13
|18 Haziran
|18.00
|Soçi
|Belçika
|Panama
|14
|18 Haziran
|21.00
|Volgograd
|Tunus
|İngiltere
|29
|23 Haziran
|15.00
|Moskova
|Belçika
|Tunus
|30
|24 Haziran
|15.00
|Nizhny Novgorod
|İngiltere
|Panama
|46
|28 Haziran
|21.00
|Saransk
|Panama
|Tunus
|45
|28 Haziran
|21.00
|Kaliningrad
|İngiltere
|Belçika
|H Grubu
|16
|19 Haziran
|15.00
|Saransk
|Kolombiya
|Japonya
|15
|19 Haziran
|18.00
|Moskova
|Polonya
|Senegal
|32
|24 Haziran
|18.00
|Ekaterinburg
|Japonya
|Senegal
|31
|24 Haziran
|21.00
|Kazan
|Polonya
|Kolombiya
|47
|28 Haziran
|17.00
|Volgograd
|Japonya
|Polonya
|48
|28 Haziran
|17.00
|Samara
|Senegal
|Kolombiya
Son 16 turuna gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler çıkacak ve çapraz olarak eşleşecek. Bu turdaki maç programı ise şöyle:
- Çeyrek final maçları
|49
|30 Haziran
|21.00
|Soçi
|A Grubu 1
|B Grubu 2
|50
|30 Haziran
|17.00
|Kazan
|C Grubu 1
|D Grubu 2
|51
|1 Temmuz
|17.00
|Moskova
|B Grubu 1
|A Grubu 2
|52
|1 Temmuz
|21.00
|Nizhny Novgorod
|D Grubu 1
|C Grubu 2
|53
|2 Temmuz
|17.00
|Samara
|E Grubu 1
|F Grubu 2
|54
|2 Temmuz
|21.00
|Rostov
|G Grubu 1
|H Grubu 2
|55
|3 Temmuz
|17.00
|St. Petersburg
|F Grubu 1
|E Grubu 2
|56
|3 Temmuz
|21.00
|Moskova
|H Grubu 1
|G Grubu 2
Son 16'da rakiplerini yenerek tur atlayan 8 takım çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Çeyrek final maçlarının programı şöyle:
- Yarı final
|57
|6 Temmuz
|17.00
|Nizhny Novgorod
|49. maçın galibi
|50. maçın galibi
|58
|6 Temmuz
|21.00
|Kazan
|53. maçın galibi
|54. maçın galibi
|59
|7 Temmuz
|21.00
|Soçi
|51. maçın galibi
|52. maçın galibi
|60
|7 Temmuz
|17.00
|Samara
|55. maçın galibi
|56. maçın galibi
Kupada yarı finalin programı da şöyle:
- Üçüncülük maçı ve final
|61
|10 Temmuz
|21.00
|St. Petersburg
|57. maçın galibi
|58. maçın galibi
|62
|11 Temmuz
|21.00
|Moskova
|59. maçın galibi
|60. maçın galibi
Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı ve finalin programı ise şöyle:
DÜNYA KUPASI GRUPLARI CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
|63
|14 Temmuz
|17.00
|St. Petersburg
|61. maçın kaybedeni
|62. maçın kaybedeni
|64
|15 Temmuz
|18.00
|Moskova
|61. maçın kazananı
|62. maçın kazananı
14 Haziran Perşembe
A Grubu
18:00 Rusya – Suudi Arabistan: TRT1, TRT4K
15 Haziran Cuma
A Grubu
15:00 Mısır – Uruguay: TRT1, TRT4K
B Grubu
18:00 Fas – İran: TRT1, TRT4K
B Grubu
21:00 Portekiz – İspanya: TRT1, TRT4K
16 Haziran Cumartesi
C Grubu
13:00 Fransa – Avustralya: TRT1, TRT4K
D Grubu
16:00 Arjantin – İzlanda: TRT1, TRT4K
C Grubu
19:00 Peru – Danimarka: TRT1, TRT4K
D Grubu
22:00 Hırvatistan – Nijerya: TRT1, TRT4K
17 Haziran Pazar
E Grubu
15:00 Kosta Rika – Sırbistan: TRT1, TRT4K
F Grubu
18:00 Almanya – Meksika: TRT1, TRT4K
E Grubu
21:00 Brezilya – İsviçre: TRT1, TRT4K
18 Haziran Pazartesi
F Grubu
15:00 İsveç – Güney Kore: TRT1, TRT4K
G Grubu
18:00 Belçika – Panama: TRT1, TRT4K
G Grubu
21:00 Tunus – İngiltere: TRT1, TRT4K
19 Haziran Salı
H Grubu
15:00 Kolombiya – Japonya: TRT1, TRT4K
H Grubu
18:00 Polonya – Senegal: TRT1, TRT4K
A Grubu
21:00 Rusya – Mısır: TRT1, TRT4K
20 Haziran Çarşamba
B Grubu
15:00 Portekiz – Fas: TRT1, TRT4K
A Grubu
18:00 Uruguay – Suudi Arabistan: TRT1, TRT4K
B Grubu
21:00 İran – İspanya: TRT1, TRT4K
21 Haziran Perşembe
C Grubu
15: 00 Danimarka – Avustralya: TRT1, TRT4K
C Grubu
18:00 Fransa – Peru: TRT1, TRT4K
D Grubu
21:00 Arjantin – Hırvatistan :TRT1, TRT4K
22 Haziran Cuma
E Grubu
15:00 Brezilya – Kosta Rika TRT1, TRT4K
D Grubu
18: 00 Nijerya – İzlanda TRT1, TRT4K
E Grubu
21:00 Sırbistan – İsviçre: TRT1, TRT4K
23 Haziran Cumartesi
G Grubu
15:00 Belçika – Tunus: TRT1, TRT4K
F Grubu
18:00 Güney Kore – Meksika: TRT1, TRT4K
F Grubu
21:00 Almanya – İsveç: TRT1, TRT4K
24 Haziran Pazar
G Grubu
15:00 İngiltere – Panama: TRT1, TRT4K
H Grubu
18:00 Japonya – Senegal: TRT1, TRT4K
H Grubu
21:00 Polonya – Kolombiya: TRT1, TRT4K
25 Haziran Pazartesi
A Grubu
17:00 Suudi Arabistan – Mısır: TRTSPOR
A Grubu
17:00 Uruguay – Rusya: TRT1, TRT4K
B Grubu
21:00 İran – Portekiz: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
B Grubu
21:00 İspanya – Fas: TRT1 ve TRT4K
26 Haziran Salı
C Grubu
17:00 Avustralya – Peru: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
C Grubu
17:00 Danimarka – Fransa: TRT1, TRT4K
D Grubu
21:00 Nijerya – Arjantin: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
D Grubu
21:00 İzlanda – Hırvatistan: TRT1, TRT4K
27 Haziran Çarşamba
F Grubu
17:00 Güney Kore – Almanya: TRT1, TRT4K
F Grubu
17:00 Meksika – İsveç: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu
21:00: İsviçre – Kosta Rika: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu
21:00 Sırbistan – Brezilya: TRT1, TRT4K
28 Haziran Perşembe
H Grubu
17:00 Senegal – Kolombiya: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
H Grubu
17:00 Japonya – Polonya: TRT1, TRT4K
G Grubu21:00 İngiltere – Belçika: TRT1, TRT4K
G Grubu
21:00 Panama – Tunus: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)