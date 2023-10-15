Haber Tarihi: 15 Ekim 2023 19:38 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 19:38

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: Türkiye - Letonya Maçı Canlı Şifresiz TRT 1 İzle

Türkiye - Letonya maçı canlı izle şifresiz TRT 1 izle | Türkiye Letonya maçına artık saatler kaldı. Ay-yıldızlılar son olarak deplasmanda Hırvatistan'ı yenerek liderlik koltuğuna oturdu. A Milli Takımımız bugünkü Letonya maçını kazanması durumunda ise diğer maçların sonuçlarına bakmadan ilk ikide yer almayı garantileyecek ve Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Kritik maç öncesi futbolseverler için "Türkiye Letonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını ve muhtemel 11'leri haberimizde derledik. İşte, Türkiye milli maçı canlı yayın izle bilgileri...

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: Türkiye - Letonya Maçı Canlı Şifresiz TRT 1 İzle
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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında Konya'da Letonya'yı konuk edecek. 3 puan almak için sahaya çıkcak ay-yıldızlılar Letonya'yı mağlup ettiği takdirde Almanya biletini almaya hak kazanacak Zorlu mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek. Peki, Türkiye Letonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye maçı detayları...

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI CANLI İZLE



TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bizim Çocuklar, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Ekim Pazar günü 21.45'te oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER



Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, İrfan, Kerem, Cenk

Letonya: Ozols, Dubla, Balodis, Daskevics, Emsis, Ikaunieks, Savalnieks, Jaunzems, Uldrisis, Saveljevs, Ciganiks

MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA ve FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

Hırvatistan-Türkiye: 12 Ekim 2023

Türkiye-Letonya: 15 Ekim 2023

Galler-Türkiye: 21 Kasım 2023

Tüm fikstür için tıklayın

BELALI RAKİP LETONYA

Milliler, Letonya ile yaptığı 7'si resmi, 2'si özel 9 maçtan üçünü kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye, Letonya karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisini, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını 2-1 kazanarak sona erdirmişti.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

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