TRT 1 Canlı İZLE, TRT 1 Frekans bilgileri, TRT 1 netten izle

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT 1'in frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Juventus ile anlaştığı yönündeki haberler son birkaç gündür gündemde sıkça yer alıyor. 33 yaşındaki Ronaldo ile Juventus'un yıllığı 30 milyon Euro civarında bir paraya 4 yıllık bir anlaşmaya imza attığı iddiaları futbol kamuoyunda manşetlere taşındı. Bu dedikoduların yoğunlukta olduğu dönemde, Juventus kulübünün bulunduğu Torino kentinde ilginç bir olay yaşandı.Juventus'un Genoa'dan yeni transferi olan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Torino havalimanında şapka ve güneş gözlüğü ile yürürken Cristiano Ronaldo zannedilip yoğun ilgiye maruz kaldı. Birçok Juvnetus taraftarı Izzo'nun fotoğrafını çekip, "Ronaldo Torino'da" başlığıyla oyuncunun havalimanında çekilen fotoğraflarını sosyal medyaya yükledi.Gözlük ve şapka altında Cristiano Ronaldo'ya benzeyen Izzo'nun bu fotoğrafları sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Fakat kısa süre içinde, dikkatli taraftarlar Izzo'nun dövmelerini görüp fotoğraftaki kişinin Ronaldo olmadığını anladı.Belçika'nın teknik direktörü2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.İlk yarıda bulduğu gollerle Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda yarı finale uzanan Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez, tarih yazdıklarını söyledi.Tarih yazıyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Brezilya'yı Dünya Kupası'nda yendik ve eledik! Bunu herkes bir anı olarak saklayacak. Bundan sonrası için daha fazla enerjiye ihtiyacımız var.Brezilya'yı geçen Belçika yarı finalde Fransa ile kozlarını paylaşacak.Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden'da teknik direktör, Fransya'ya 2-0 yenildikleri maçı değerlendirdi.Maçın ardından konuşan tecrübeli teknik adam, ''Bizim gibi tarihi olan bir takım için bu yenilgi tabii ki üzüntü verici. Ancak şimdi yola devam etmeliyiz. Bir çok favori takım bizden önce turnuvaya veda etti.'' sözlerini kullandı.Fransa'nın ikinci golünde hatalı bir gol yiyen Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera hakkında da konuşan Tabarez, ''Maçtan sonra tüm oyuncularıma kendileriyle gurur duyduğumu, başlarını dik tutmaları gerektiğini söyledim. Kötü hiçbir şey söylemedim. İkinci gol pek görülmeyen bir goldü. Ancak Muslera, bizim buralara kadar gelmemizde çok önemli bir isim.'' dedi., yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları ve kadro yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu.Ryan Donk'un tartışılan yeni sözleşmesi hakkında konuşan Abdurrahim Albayrak, "Donk ile uzun pazarlıklar ettik. 2.5 milyon Euro'lardan buraya indik. Elinde çok ciddi teklifler vardı. Donk, Fatih Hoca'yla beraber bize çok şey yaşattı. Hoca da onu çok istedi. Hoca'nın istediklerini harfiyen yapan isimlerden birisi. Pazarlıklarda da bizi yormadı, uzatmadı. Ayda 5 bin euro kira parası ödüyorduk. Başta ben buna karşı çıktım. Bu parayla yalı kiralarsınız. Bunların hepsini bir kalemde bu paranın içine koyduk. Yurt dışından çok ciddi teklifler vardı. Emre Çolak, 4 milyon Euro'ya transfer oldu. Tebrik ederim. Bir futbolcumuzun zamansız bir uçuşu için 5 bin Euro para ödedik. 5-6 sefer böyle gitse, büyük rakam. Araba, kira, uçuş içerisinde olduğu zaman bu para, geçen seneki parayla aşağı yukarı aynı." dedi.Kaleci Eray İşcan ile yollarını ayrıldığını söyleyen Abdurrahim Albayrak "Eray ile yollarımızı ayırdık. Dün idmana çıktı. Arkadaşlarıyla vedalaştı." ifadelerini kullandı.