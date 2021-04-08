TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs Perşembe yeni bölüm, 2. bölüm Bir Zamanlar Kıbrıs izle

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Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm izle ekranlardaki yerini alıyor. Büyük merakla beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 2. bölümünde heyecan verici olaylar gerçek hayattan uyarlama şeklinde izleyicisi ile buluşucak. TRT 1'de saat 20:00'de canlı yayınlanacak dizinin 2. bölümünde yaşanan olaylar ilgiyle takip edilecek. Gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan "Bir Zamanlar Kıbrıs" güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı hikayesi ve dönemi tüm ayrıntılarıyla yansıtan başarılı prodüksiyonuyla perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olacak.Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.Birinci bölümüyle TRT ekranlarına gelecek Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu şöyle:"21 Aralık 1963 sabahı... Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı… Yüzyıllardır Akdeniz'in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan rüzgar hangi şarkıyı söylediyse onu mırıldanan, kalpleri kime çarptıysa onun elini tutan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu. O gün, sadece Kemal Dereli ve yüz binlerce Kıbrıs Türkünün değil, Kıbrıs'ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve "Anavatan"da, Ankara'da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı da bir daha asla "eskisi gibi olmayacak" şekilde değişti.Tarihimizin önemli bir kesiti olan, Kıbrıs Türk halkının büyük dramının ve Türkiye ile dayanışma halinde zafere ve barışa götüren o eşsiz ve görkemli direncinin anlatıldığı, "Bir Zamanlar Kıbrıs" izleyicide büyük bir heyecan uyandıracak."Kemal Dereli'nin (Ahmet Kural) eşi, iki kız çocuğu annesi olan İnci dizide adanın varoluş mücadelesinde savaşan güçlü kadının sembolü haline gelecek. İnci karakterini canlandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Karahan sözlerine şöyle devam ediyor; " Benim canlandırdığım İnci karakteri, o zamanki mücadelenin içinde olan birçok aileden, birçok kadından bir tanesi aslında. Kendi halinde, görmüş geçirmiş, okumuş, adanın belirli ailelerden biri. Kemal'le evli ve iki tane çocuğu var. Güzel mutlu bir yuvaları var. Aslında her şey keyifli ve güzel başlıyor ancak Kanlı Noel dediğimiz gece ve sonrasındaki yıllarda yaşanan olaylar aileyi dağıtıyor ve paramparça ediyor. Burada İnci'nin duruşu benim için çok önemli. Milletine, devletine faydalı olmaya çalışacak. Ben İnci'ye hayat verdiğim için çok mutluyum. Bütün bu olayların gerçek olduğunu, yaşanmış olduğunu da bilmek, oynarken çok başka bir his uyandırıyor bende. O yüzden seyircinin de çok seveceğini, beğeneceğini düşünüyorum."Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin çekimleri, ada halkının da yoğun ilgisiyle geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini ekrana taşıyacak olan, adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı itibarıyla ekranlara gelecek.TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölümün ekranlara geleceği tarih belli oldu. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 1. bölümü 1 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanacak ve izleyiciler tarafından izlenebilecek.