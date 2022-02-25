Trpisovsky: "Beşiktaş'a teşekkür ettim"

Slavia Prag teknik direktörü Trpisovsky Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak teşekkür ederek reddettiğini anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Trpisovsky: 'Beşiktaş'a teşekkür ettim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2022 02:05
Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş itirafı yaptı.

45 yaşındaki Çek hoca maç sonu yaptığı basın toplantısında Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak Slavia Prag'da mutlu olduğunu belirterek teklife teşekkür ederek karşılık verdiğini anlatarak "Burada uzun süreli bir sözleşmem var, kulüpte memnunum. Harika bir ortam oluşturduk. Beşiktaş'a kışın yaptığı teklif için teşekkür ettim çünkü ben burada mutluyum" ifadelerini kullandı.

Jindrich Trpisovsky 2011'de SK Horni Mecholupy'de başladığı teknik adamlık serüveninde sırasıyla Viktoria Zizkov, Slovan Liberec ve 2018'den beri de Slavia Prag'ı çalıştırıyor. Takımıyla 3 yıldır Çekya Ligi şampiyonluğu kazanan Trpisovsky 17-18, 18-19 ve 20-21 sezonlarında da Çekya Kupası'nı kaldırmayı başardı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.