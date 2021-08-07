Troyes - PSG maçı canlı izle, canlı oyna

TROYES - PSG TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN

Troyes ile PSG Fransa 1. Ligi'nin ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Troyes'in galibiyetine 7.00 PSG'nin galibiyetine 1,19 ve beraberliğe ise 4,40 oranı verildi. Maçın 2,5 ALT oranı 2,11 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,43 olarak belirlendi.Maçın ilk golünü Troyes atar oranı 2,90 ve PSG ilk golü atar oranı 1,21 olarak bültende yer aldı. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 14,00..Troyes ile PSG'nin karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol olur oranı 1,77 olarak belirlendi. Karşılıklı Gol olmaz oranı ise 1,63 ile duyuruldu.İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!