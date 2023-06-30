Troyes, Doğan Alemdar'ı istiyor

Rennes forması giyen Doğan Alemdar'a Fransa'dan talip çıktı.



Le Parisien'de yer alan habere göre, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek Troyes'in kadrosunu 20 yaşındaki eldivenle güçlendirmek istediği belirtildi.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Troyes'in, Doğan Alemdar'ın transferi için Rennes ile görüşmelere başladığı vurgulandı.



RENNES SICAK BAKIYOR



Rennes'in de Doğan'ı tecrübe kazanması adına Fransa'da kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.



2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



2021 yılında Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan Alemder'ın Fransız ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



Doğan Alemdar, geçen sezon Rennes'te 9 maçta süre aldı.





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