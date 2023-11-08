Haber Tarihi: 08 Kasım 2023 11:25 - Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 11:25

TROY kart yurtdışında kullanılır mı? Yapı Kredi'den yenilik

185 ülkede bulunan Discover ile yapılan işbirliği sayesinde yerli ödeme sistemi TROY kartlar yurtdışında da kullanılabilecek.

TROY kart yurtdışında kullanılır mı? Yapı Kredi'den yenilik
Abone Ol
Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un Discover ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde, TROY logolu kartlar yurtdışında yapılacak işlemlerde de geçerli olacak.
185 ülkede, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1,9 milyonun üzerinde ATM'de geçerli global bir ödeme kuruluşu olan Discover ile TROY arasında yapılan iş birliği sayesinde artık uluslararası işlemlerde de TROY logolu kart kullanılabilecek.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko iş birliğiyle ilgili olarak "BKM'nin 2016 yılı verilerine göre banka ve kredi kartlarının en çok kullanıldığı yerler arasında ABD ve Avrupa ülkeleri yer alıyor. Yurtdışı seyahatler sırasında yapılan harcamaların yanı sıra Türk kart kullanıcıları tarafından yurtdışı kaynaklı işlemlerin yarısı da online olarak e-ticaret sitelerinden yapılıyor" dedi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
TROY kart
Gündem

Diğer Haberler

10 Kasım üniversiteler tatil mi? 2023 YÖK kararı Gündem 10 Kasım üniversiteler tatil mi? 2023 YÖK kararı
Fenerbahçe'nin Ludogorets kadrosu açıklandı! Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Ludogorets kadrosu açıklandı!
Aymira Koçaklı kimdir, kaç yaşında? Gündem Aymira Koçaklı kimdir, kaç yaşında?
Beşiktaş, Ankaraspor'un genç yıldızının peşinde Beşiktaş Beşiktaş, Ankaraspor'un genç yıldızının peşinde
Emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi 5000 TL ne zaman verilecek? Gündem Emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi 5000 TL ne zaman verilecek?
Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi!
Nebi Hatipoğlu kimdir? İdris Nebi Hatipoğlu'nun biyografisi Gündem Nebi Hatipoğlu kimdir? İdris Nebi Hatipoğlu'nun biyografisi
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çok farklı! Trabzonspor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çok farklı!
Şulemsi kimdir? Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk eski hali gündem oldu Gündem Şulemsi kimdir? Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk eski hali gündem oldu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bayern Münih - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
2
Giroud rekor kırdı! Milan, PSG'yi devirdi!
3
Erik Ten Hag: "Noel'e kadar olmayacaklar"
4
Fenerbahçe'de Miha Zajc pişmanlığı!
5
Galatasaray'ın 5 yıldızına devlerden markaj!
6
Milan taraftarından ilginç tepki: "Dollarumma"
7
Fenerbahçe'nin genç oyuncuları için tarihi fırsat!

SON HABERLER

yukarı ok