Troy Deeney: 'Her takımda en az bir eşcinsel oyuncu var'

Premier Lig kulüplerinden Watford'un formasını giyen Troy Deeney, her takımda en az bir eşcinsel ya da biseksüel futbolcunun olduğunu düşünüyor.



Dünyada birçok kadın oyuncu hali hazırda eşcinsel veya biseksüel tercihlerini açıklasa da; erkek sporcular arasında bu çok görülen bir durum değil.



Aston Villa ve Almanya'nın emekli orta saha oyuncularından Thomas Hitzlsperger, ilk konuşanlardan birisi olarak eşcinsel kimliğini 2014'teki emekliliğinden sonra açıkladı.



"HER TAKIMDA EN AZ BİR EŞCİNSEL OYUNCU VAR"



Watfordlu Deeney BBC'ye yaptığı açıklamada; "Bence her futbol takımında en az bir eşcinsel ya da biseksüel futbolcu var. Hepsi yüzde 100 ihtimalle buradalar. Bence eşcinsel oyuncular, açıklama sorumluluğunu üzerine ilk alan kişi olmak istemiyorlar. Bir kişi ortaya çıkınca, devamı gelecektir." dedi.