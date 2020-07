Tropico 6, önümüzdeki hafta sonu Steam'de ücretsiz oynanabilir olacak

Günümüzde en çok kullanılan oyun platformlarının başında yer alan Steam , her hafta sonu oyunculara sınırlı süreyle ücretsiz olarak oyunlar sunuyor. Steam tarafından sunulan bu oyunlar, o hafta sonu boyunca oyuncular tarafından indirilerek tamamen ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor.



Peki Steam'in bu hafta sonu oyuncular için ücretsiz yapacağı oyun hangisi olacak? Steam'e gelecek kampanyaların ve daha birçok şeyin takibini yapan Steam Database'e göre bu hafta ücretsiz olarak oynanabilecek olan oyun, Tropico serisinin son oyunu Tropico 6 olacak.



Tropico 6 nasıl bir oyun?



Simülasyon ve şehir kurma türlerinin en iyi örneklerinden birisi olan Tropica serisinin son oyunu Tropico 6, geçtiğimiz yılın mart ayında piyasaya sürülmüştü. Oyundaki tek amacınız bir lider olmak ve Tropico'yu yönetmek. Tabii nasıl bir lider olacağınız ve nasıl kararlar alacağınız tamamen size bırakılmış.



Tropico 6, bugüne kadar pek çok eleştirmen tarafından yorumlandı ve bu eleştirmenlerin neredeyse hepsi oyuna tam puan verdi. Oyun, metacritic'ten de 78 puan almayı başardı. Tropico 6, şu ana kadar biri oyunun orjinal müzikleri olmak üzere toplamda 4 ayrı ek pakete sahip.



Tropico 6'yı hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynamak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Oyunu oynamak için oyunun Steam sayfasına ulaşın ve oyun ücretsiz olduğunda bilgisayarınıza diğer her oyunu yükler gibi yükleyin. Steam Database'e göre oyun, 9 Temmuz saat 20:00'dan 12 Temmuz saat 23:00'a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek.



Eğer Tropico 6'yı hemen satın almak isterseniz, Steam Yaz İndirimleri'nin devam ettiğini bir kez daha hatırlatalım. Steam Yaz İndirimleri kapsamındaki her oyun gibi Tropico 6 da 9 Temmuz'a kadar indirimli olarak satılacak. Oyun, şu anda 99,00 TL yerine 59,40 TL'ye satın alınabiliyor.



Kaynak: WebTekno