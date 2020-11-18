Trondsen'in hedefi Şubat

Büyük umutlarla transfer edilen ancak Eylül ayında antrenmanda ön çapraz bağları kopan Anders Trondsen'in 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.



Tedaviye hızlı yanıt veren Norveçli oyuncunun beklenenden daha erken sahalara dönebileceği kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcunun da Şubat ayı içerisinde takıma katılması için kendisine hedef koyduğu öğrenildi. Bilindiği üzere Trabzonspor sakatlığı sebebiyle Trondsen'in ilk yarı için lisansını çıkarmamıştı.







