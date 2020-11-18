Trondsen'in hedefi Şubat

Tedaviye hızlı yanıt veren Trondsen'in beklenenden daha erken sahalara dönebileceği ortaya çıktı

Abone Ol
Trondsen'in hedefi Şubat
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2020 09:30
Büyük umutlarla transfer edilen ancak Eylül ayında antrenmanda ön çapraz bağları kopan Anders Trondsen'in 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Tedaviye hızlı yanıt veren Norveçli oyuncunun beklenenden daha erken sahalara dönebileceği kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcunun da Şubat ayı içerisinde takıma katılması için kendisine hedef koyduğu öğrenildi. Bilindiği üzere Trabzonspor sakatlığı sebebiyle Trondsen'in ilk yarı için lisansını çıkarmamıştı.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için