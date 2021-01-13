Trondsen'de son karar Avcı'nın

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Anders Trondsen'in lisansı yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle askıya alınmıştı.
Devre arası transfer döneminde takıma dönmesi beklenen Norveçli futbolcudan gelen haberler can sıktı.
Bordo mavililerin sağlık kurulu bireysel çalışmalara başlayan Trondsen'in sahalara dönmesinin mart ayını bulacağı yönünde rapor verdiği öğrenildi.
Bu durum karşısında yetenekli futbolcunun lisansının çıkarılıp çıkarılmaması noktasında son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği kaydedildi.
Yabancı kontenjanı da düşünüldüğünde Avcı'nın nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
Kaynak: Haber61
Devre arası transfer döneminde takıma dönmesi beklenen Norveçli futbolcudan gelen haberler can sıktı.
Bordo mavililerin sağlık kurulu bireysel çalışmalara başlayan Trondsen'in sahalara dönmesinin mart ayını bulacağı yönünde rapor verdiği öğrenildi.
Bu durum karşısında yetenekli futbolcunun lisansının çıkarılıp çıkarılmaması noktasında son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği kaydedildi.
Yabancı kontenjanı da düşünüldüğünde Avcı'nın nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
Kaynak: Haber61