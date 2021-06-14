Trondsen tatilde bile durmuyor

Trabzonspor yeni sezona iddialı transferler yaparak girerken, yıldız isimlerle kadrosunu zenginleştiriyor. Gervinho ve Hamsik gibi dünya yıldızlarının yanı sıra deneyimli sağ bek Peres'i de bünyesine katan bordo-mavililer aslında bir yeni transfer daha yaptı!



Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı ancak hiç oynama şansı bulameyen Anders Trondsen de adeta yeni bir transfer gibi bu sezon ilk kez bordo-mavili formayı giyecek. Eylül ayındaki idmanda çapraz bağlarından geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat olan ve sezonu kapayan Norveçli futbolcu, yeni takımında siftah yapmaya hazırlanıyor.



Liglerin bitmesiyle birlikte birçok futbolcu soluğu tatil cennetlerinde alırken, Trondsen ise farklı bir yol izledi. Ülkesinin yolunu tutan 26 yaşındaki oyuncu, burada sevdikleriyle birlikte tatilini geçirirken, aynı zamanda kendisini yeni sezona da hazırladı. Memleketi Lillehammer'da üzerine antrenman eşofmanlarını geçiren orta saha oyuncusu, hazır hale gelmesini sağlayacak form düzeyine ulaşmak adına bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.







