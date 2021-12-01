Trondsen, Süper Lig ekiplerinin gözdesi

Trabzonspor'da son haftalarda başarılı bir performans ortaya koyan Anders Trondsen, Süper Lig ekiplerinin de gözdesi oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trondsen, Süper Lig ekiplerinin gözdesi
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01 Aralık 2021 13:30
Son maçlarda sergilediği performansla alkış alan Anders Trondsen, Trabzonspor 'da sol bekte formanın 1 numaralı sahibi oldu.

Norveçli yıldız için pek çok takımın şimdiden devreye girdiği öğrenildi. Özellikle Süper Lig'den bazı ekiplerin Trondsen'le ilgilendiği ve Trabzonspor'un kararına göre kiralama teklifinde bulunacakları öğrenildi.

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