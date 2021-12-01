Trondsen, Süper Lig ekiplerinin gözdesi

Son maçlarda sergilediği performansla alkış alan Anders Trondsen, Trabzonspor 'da sol bekte formanın 1 numaralı sahibi oldu.



Norveçli yıldız için pek çok takımın şimdiden devreye girdiği öğrenildi. Özellikle Süper Lig'den bazı ekiplerin Trondsen'le ilgilendiği ve Trabzonspor'un kararına göre kiralama teklifinde bulunacakları öğrenildi.



Yunus Mallı ve Koita



Takımda süre bulamayan Yunus Mallı ve Koita'yı da başta Giresunspor olmak üzere pek çok kulüp istiyor.





İLGİLİ VİDEO