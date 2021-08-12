Trondsen evinde ilk 11'de

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde maçının 11'ini şekillendirdi.
3-3 biten ilk maçta kalesinde gördüğü 4 pozisyonda 3 gol yiyen bordo-mavililer, tüm idmanlarda bu defansif zaafı giderecek çalışmalar üstünde durmuştu. Avcı'nın ilk maçın 11'inde tek değişikliğe giderek, sol beke koyduğu Bruno Peres'i sağa çekmesi, sol bekte ise Norveçli Trondsen'i oynatması bekleniyor.
3-3 biten ilk maçta kalesinde gördüğü 4 pozisyonda 3 gol yiyen bordo-mavililer, tüm idmanlarda bu defansif zaafı giderecek çalışmalar üstünde durmuştu. Avcı'nın ilk maçın 11'inde tek değişikliğe giderek, sol beke koyduğu Bruno Peres'i sağa çekmesi, sol bekte ise Norveçli Trondsen'i oynatması bekleniyor.