Trondsen ameliyat için ülkesine gitti

Sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen yeni transfer Anders Trondsen, Norveç'ten gelen özel uçakla ülkesi Norveç'e gitti.
Yıldız oyuncu burada ameliyat olacak. En az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Trondsen'in ne zaman sahalara döneceği ameliyat sonrası belli olacak.
Trondsen, Norveç'in Rosenborg takımından 950 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
Yıldız oyuncu burada ameliyat olacak. En az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Trondsen'in ne zaman sahalara döneceği ameliyat sonrası belli olacak.
Trondsen, Norveç'in Rosenborg takımından 950 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.