Trondsen ameliyat için ülkesine gitti

Sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen yeni transfer Anders Trondsen Norveç'ten gelen özel uçakla ülkesi Norveç'e gitti. Yıldız oyuncu burada ameliyat olacak.

Haber; Takvim
Trondsen ameliyat için ülkesine gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2020 12:08
Sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen yeni transfer Anders Trondsen, Norveç'ten gelen özel uçakla ülkesi Norveç'e gitti.

Yıldız oyuncu burada ameliyat olacak. En az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Trondsen'in ne zaman sahalara döneceği ameliyat sonrası belli olacak.

Trondsen, Norveç'in Rosenborg takımından 950 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için