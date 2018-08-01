Trollüğün bu kadarı!

Şantiyede bir kepçe operatörü, çalışma arkadaşına çok ağır bir şaka yapıyor.

01 Ağustos 2018 19:03
Trollüğün bu kadarı!
Şantiyede bir kepçe operatörü, çalışma arkadaşına çok ağır bir şaka yapıyor.


Diğer Haberler

Trabzonspor'dan Ayuk'a veto! Türkiye Transferler

Trabzonspor'dan Ayuk'a veto!
Trollüğün bu kadarı! Sosyal Medya Dedikoduları

Trollüğün bu kadarı!
Şenol Güneş: 'İkisinden biri gidecek!' Beşiktaş

Şenol Güneş: "İkisinden biri gidecek!"
İstanbulspor'dan Fenerbahçe'ye ziyaret Fenerbahçe

İstanbulspor'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
Arsenal, elinde patlayan golcüyü 7.8'e gönderiyor! Transferler

Arsenal, elinde patlayan golcüyü 7.8'e gönderiyor!
Eskişehirspor, Süper Lig'den transfer yaptı Türkiye Transferler

Eskişehirspor, Süper Lig'den transfer yaptı
Mourinho'yu sevmediği için MANU'yu reddetti! Transferler

Mourinho'yu sevmediği için MANU'yu reddetti!
İbrahim Üzülmez: 'Alkışlanan bir takım olacağız' Rizespor

İbrahim Üzülmez: "Alkışlanan bir takım olacağız"
Rummenigge açıkladı! Boateng, Pavard... Transferler

Rummenigge açıkladı! Boateng, Pavard...
Daha fazla göster
1

Beşiktaş, 'yeni Talisca'yı buldu!
2

Everton'dan transfer sürprizi; Badou N'Diaye
3

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kjaer yarışı
4

Damien Comolli'nin Giuliano planı
5

Maicon giderse, Zapata gelecek!
6

Beşiktaş'tan Domagoj Vida açıklaması
7

Beşiktaş'ta çifte hedef; Kagawa ve Chadli
8

Beşiktaş'ta 4 transfer imzayı attı!

9

Fikret Orman'dan Gomez transferi için açıklama
10

Fenerbahçe, Yussuf Poulsen'in peşinde
yukarı ok