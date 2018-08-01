Trollüğün bu kadarı!

Şantiyede bir kepçe operatörü, çalışma arkadaşına çok ağır bir şaka yapıyor.







İLGİLİ VİDEO Şantiyede bir kepçe operatörü, çalışma arkadaşına çok ağır bir şaka yapıyor.

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