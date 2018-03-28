Tristan ve J.R.: "Noel maçlarının ayrı bir önemi yok"

Cleveland Cavaliers oyuncuları JR Smith ve Tristan Thompson, Cavaliers'ın Noel gününde Golden State Warriors ile karşılaşmasının "ayrı bir önemi olmadığını" söyledi.



Tristan, karşılaşmayla ilgili "Yani yıllar geçtikçe, gerçekten hiç umursamamaya başladık." şeklinde konuşurken, J.R'ın ifadeleri ise şu şekildeydi:



"Son yıllarda, özellikle son iki yılda kendilerine karşı bir antipati besledik, ama bunların hepsi oyunun doğasında var. Uyuşmalar, kimi savunduğunuz ve şemalar gibi şeyler, Finallerde çok daha farklı olacak, o yüzden bu maçın ayrı bir önemi yok."



İki ekip, üçüncü kez üst üste karşılaşacak ve şimdiye kadar 1-1 durumundalar.



