Tristan Thompson'a üç takım talip oldu!

Eski Cleveland Cavaliers pivotu Tristan Thompson'ın, Los Angeles Lakers, LA Clippers ve Toronto Raptors'tan ilgi gördüğü bildirildi.



Serbest bir oyuncu olan Thompson, bildirildiğine göre yeni bir anlaşma imzalamak için Cavaliers ile görüşmelerini sürdürüyor. Bununla birlikte, Forbes.com'dan Evan Dammarell'e göre Lakers, Clippers ve Raptors, rotasyonlarını güçlendirmek istediklerinden ötürü kendisiyle sözleşme imzalama konusundaki ilgilerini şimdiden gösterdiler:



"Lig kaynaklarına göre, Thompson ile piyasada ilgilenen talipleri var - özellikle Los Angeles Lakers, LA Clippers ve Toronto Raptors. Ancak aynı kaynaklar, Thompson'ın kariyerini Cavaliers ile bitirmeye çalışmak ve takımın genç çekirdeğinin gelişmesine yardımcı olmaya devam etmek istediğini de paylaştılar."



