Tristan Thompson: "LeBron James, 3 kişiyi hazırladı"

Cleveland Cavaliers'ın veteran pivotu Tristan Thompson, LeBron James'in takımdaki üç kişiyi kendisinden sonraki döneme lider olarak hazırladığını söyledi.



The Athtletic'e konuşan Tristan Thompson, "LeBron James, Kevin Love, JR Smith ve bana çok fazla şey öğretti. Annemle babam ayrılacakmış ve onlar da buna hazırmış gibi hissettim. Üçümüz de çocuk değiliz ve yetişkin adamlarız ama LeBron bize lider olmak konusunda çok fazla şey öğretti." ifadelerini kullandı.



Tristan Thompson, "Şimdi, LeBron James'ten sonra kanatlarımızı açıp bunu kendimiz yapmalıyız. LeBron James, bizi bu duruma hazırladı." diyerek sözlerini noktaladı.



