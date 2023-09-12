Cleveland Cavaliers'ın, eski oyuncusu olan tecrübeli pivot Tristan Thompson'ı tekrar kadrosuna katacağı bildirildi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Cavaliers, 32 yaşındaki oyuncuyla maaşı kısmi garantili olacak bir anlaşmaya varma sürecinin son aşamalarında yer alıyor.



Bu imza ile Cavaliers, gelecek sezon öncesi doldurması gereken kadro boşluğunu da doldurmuş olacak.



Cavaliers'ın 2016'daki şampiyonluk maratonunda önemli katkılarda bulunmuş olan Thompson, takımda en son 2020'de forma giymişti. Nisan ayında Los Angeles Lakers'a katılana kadar önceki sezonu takımsız geçirmiş olan Thompson, LA'de altı playoff maçında 1,8 sayı ve 1,7 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.



