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Tristan Thompson, antrenman kampının çoğunda yok

Boston Celtics başantrenörü Brad Stevens, ekibin yeni pivotu Tristan Thompson'ın, hamstring gerginliği nedeniyle antrenman kampının çoğunu kaçıracağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics başantrenörü Brad Stevens, ekibin yeni pivotu Tristan Thompson'ın, hamstring gerginliği nedeniyle antrenman kampının çoğunu kaçıracağını duyurdu.

Stevens ayrıca Celtics'in, Thompson'ı 23 Aralık'ta oynanacak Milwaukee Bucks'a karşı normal sezon açılış maçına "yetiştirmeyi" umduğunu söyledi.

Thompson sonuçta herhangi bir maçı kaçırırsa, Daniel Theis ve Robert Williams kendisinin yerine pivot rotasyonundaki dakikaları üstlenecekler.

Celtics, frontcourt'taki derinliğini artırmak için, serbest oyuncu döneminde Thompson'la iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.

Thompson geçtiğimiz sezon oynadığı 57 maçta maç başına 12.0 sayı, 10.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

Celtics, NBA kariyerinin tamamını Cleveland Cavaliers ile geçirdiği için, Thompson'ın oynadığı diğer tek takım olacak.


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