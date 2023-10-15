Trippier: 'Bellingham, göz korkutucu!'

Newcastle United'ın savunma oyuncusu Kieran Trippier, vatandaşı Jude Bellingham hakkında övgü dolu sözler sarf etti.



İngiliz futbolcu Trippier, Bellingham için, "Bu kadar genç yaşta olgunluğu, seviyesi ve agresifliğiyle göz korkutuyor. Sahada özgür bir şekilde oynadığını ve etrafındaki oyuncuların onu daha da iyi yapacağını görebiliyorsunuz. Korkutucu olan şey ise sadece 20 yaşında olması" dedi.



Borussia Dortmund sonrası Real Madrid kariyerine harika bir başlangıç yapan Jude Bellingham, İspanyol devinde 10 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.



