Trippier: "Bellingham, göz korkutucu!"

Newcastle United'ın sağ beki Kieran Trippier, vatandaşı Jude Bellingham için, "Genç yaştaki olgunluğu, seviyesi ve agresifliğiyle göz korkutuyor." diye konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Trippier: 'Bellingham, göz korkutucu!'
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15 Ekim 2023 17:50
Newcastle United'ın savunma oyuncusu Kieran Trippier, vatandaşı Jude Bellingham hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

İngiliz futbolcu Trippier, Bellingham için, "Bu kadar genç yaşta olgunluğu, seviyesi ve agresifliğiyle göz korkutuyor. Sahada özgür bir şekilde oynadığını ve etrafındaki oyuncuların onu daha da iyi yapacağını görebiliyorsunuz. Korkutucu olan şey ise sadece 20 yaşında olması" dedi.

Borussia Dortmund sonrası Real Madrid kariyerine harika bir başlangıç yapan Jude Bellingham, İspanyol devinde 10 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

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