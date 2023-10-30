Trio'dan Pendikspor - Fenerbahçe yorumları: Gol iptali gerekir mi?

beIN Sports ekranlarında yayınlanan ve hakem yorumcuları Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban'ın yorumlarını dile getirdiği Trio programında Pendikspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları değerlendirildi.
Trio ekibi, maç içinde verilmeyen bir penaltı pozisyonunun olduğuna dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin ikinci golünün iptal gerektirip gerektirmediği konusunu yanıtladı.
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Trio ekibi, maç içinde verilmeyen bir penaltı pozisyonunun olduğuna dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin ikinci golünün iptal gerektirip gerektirmediği konusunu yanıtladı.
TRIO EKİBİNİN YORUMLARINA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ