Trio'dan Pendikspor - Fenerbahçe yorumları: Gol iptali gerekir mi?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: beIN Trio ekibi Pendikspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

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Trio'dan Pendikspor - Fenerbahçe yorumları: Gol iptali gerekir mi?
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30 Ekim 2023 00:38
beIN Sports ekranlarında yayınlanan ve hakem yorumcuları Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban'ın yorumlarını dile getirdiği Trio programında Pendikspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları değerlendirildi.

Trio ekibi, maç içinde verilmeyen bir penaltı pozisyonunun olduğuna dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin ikinci golünün iptal gerektirip gerektirmediği konusunu yanıtladı.

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