Trinchieri: 'Herkesin yapabileceği bir şey değil'

Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri, maçın ardından basın toplantısında ilk yarıda 20 sayı geriye düştüklerini hatırlatarak, "20 sayı geriden gelip maçı kazanmak güzel bir duygu. Muhteşem bir geri dönüş bu. Fenerbahçe'yi evinde, 20 sayıdan gelip mağlup etmek herkesin yapabileceği bir şey değil." ifadelerini kullandı.



Trinchieri, çift maç haftalarının sıkıntılı olduğunu belirterek, "Biz ilk yarıda öyle gözüküyorduk. Oyuncularım asla pes etmedi, kalpleriyle ve takım olarak oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.



