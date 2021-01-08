Trifunovic: 'Nefes kesici bir maç oldu'

Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Radovan Trifunovic, Kızılyıldız galibiyetini değerlendirdi.



FB TV'ye açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Radovan Trifunovic, şunları söyledi:



"Gerçekten nefes kesici bir maç oldu. Bazı problemler yaşadık ama sonra bunları düzeltmeyi başardık. Kızılyıldız ile oynamak hiçbir zaman kolay değil. Az da olsa taraftarları vardı. Maçın son atışını eski Kızılyıldızlı Lorenzo Brown yaptı ve kazandık. Maçın bitimine 4 saniye vardı ve Lorenzo tam atak modundaydı. Kendine güvenerek atışı yaptı ve başardı."



