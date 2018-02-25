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Tribünlerden yabancı madde! Topal'a isabet etti

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi sahasında konuk ettiği derbide tribünden atılan cisimler Mehmet Topal'a isabet etti.

Kaynak: Sporx.com
Tribünlerden yabancı madde! Topal'a isabet etti
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25 Şubat 2018 19:16
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 8. dakikasında olan golün ardından saha içerisine yabancı maddeler atıldı.

Fernandao'nun attığı golden sonra Fenerbahçe taraftarının bulunduğu korner direğine gol sevinci için giden oyunculara tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Atılan bu yabancı maddelerden biri Mehmet Topal'a isabet etti.

Yaşananlardan sonra sağlık görevlileri Mehmet Topal için sahaya girdi. Mehmet Topal'ın kafasına küçük bir bandaj yapıldı ve Topal oyuna devam etti.



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