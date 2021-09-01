Tribünlerden tepki: 'Şenol Güneş istifa!'

A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kalmasının ardından Beşiktaş Park'taki taraftarlar Şenol Güneş için 'istifa' tezahüratlarında bulundu.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya'ya karşı da 2 farklı öne geçmemize rağmen 3-3 biten maçın ardından Karadağ karşısında da 2-0 öne geçmemize rağmen 2-2 berabere kaldık. EURO 2020'de de istenilen sonucun gelmemesi sonrası Karadağ maçındaki beraberlik tribünlerin tepkisini çekti.



Karadağ'ın Radunovic ile 90+7'de bulduğu beraberlik golü sonrası santrayla beraber mücadele sona erdi ve Şenol Güneş'e tepkiler yükseldi.



Beşiktaş Park'taki 17 bin taraftarın büyük bir kısmı 'Şenol Güneş istifa' tezahüratları yaptı.



