Tribünlerden tepki: 'Şenol Güneş istifa!'

A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kalmasının ardından Beşiktaş Park'taki taraftarlar Şenol Güneş için 'istifa' tezahüratlarında bulundu.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya'ya karşı da 2 farklı öne geçmemize rağmen 3-3 biten maçın ardından Karadağ karşısında da 2-0 öne geçmemize rağmen 2-2 berabere kaldık. EURO 2020'de de istenilen sonucun gelmemesi sonrası Karadağ maçındaki beraberlik tribünlerin tepkisini çekti.
Karadağ'ın Radunovic ile 90+7'de bulduğu beraberlik golü sonrası santrayla beraber mücadele sona erdi ve Şenol Güneş'e tepkiler yükseldi.
Beşiktaş Park'taki 17 bin taraftarın büyük bir kısmı 'Şenol Güneş istifa' tezahüratları yaptı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya'ya karşı da 2 farklı öne geçmemize rağmen 3-3 biten maçın ardından Karadağ karşısında da 2-0 öne geçmemize rağmen 2-2 berabere kaldık. EURO 2020'de de istenilen sonucun gelmemesi sonrası Karadağ maçındaki beraberlik tribünlerin tepkisini çekti.
Karadağ'ın Radunovic ile 90+7'de bulduğu beraberlik golü sonrası santrayla beraber mücadele sona erdi ve Şenol Güneş'e tepkiler yükseldi.
Beşiktaş Park'taki 17 bin taraftarın büyük bir kısmı 'Şenol Güneş istifa' tezahüratları yaptı.