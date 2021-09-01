Tribünlerden tepki: "Şenol Güneş istifa!"

Karadağ ile İstanbul'da 2-2 berabere kaldığımız maçın ardından tribünler 'Şenol Güneş istifa' tezahüratları yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tribünlerden tepki: 'Şenol Güneş istifa!'
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01 Eylül 2021 23:59
A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kalmasının ardından Beşiktaş Park'taki taraftarlar Şenol Güneş için 'istifa' tezahüratlarında bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya'ya karşı da 2 farklı öne geçmemize rağmen 3-3 biten maçın ardından Karadağ karşısında da 2-0 öne geçmemize rağmen 2-2 berabere kaldık. EURO 2020'de de istenilen sonucun gelmemesi sonrası Karadağ maçındaki beraberlik tribünlerin tepkisini çekti.

Karadağ'ın Radunovic ile 90+7'de bulduğu beraberlik golü sonrası santrayla beraber mücadele sona erdi ve Şenol Güneş'e tepkiler yükseldi.

Beşiktaş Park'taki 17 bin taraftarın büyük bir kısmı 'Şenol Güneş istifa' tezahüratları yaptı.


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