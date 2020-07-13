Triatlonda hedef Anadolu'ya yayılmak

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, olimpiyat şampiyonlarının çıktığı Anadolu'ya triatlon sporunu yaymak istediklerini söyledi.



Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük hayallerinin Anadolu'ya açılmak olduğunu vurguladı.



Triatlonun Türkiye'de genelde kıyı şeridinde yapıldığını ancak Anadolu'nun da buna uygun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bu sporu Anadolu'ya yaymayı çok istiyorum. Olimpik sporcu ve şampiyon Anadolu'da yetişir. Bizim bir şekilde Anadolu'ya açılmamız lazım. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu gibi bölgelerimizde çocuklarımıza ulaşmak istiyoruz. Anadolu'da göletlerde de yarış yapmamız lazım. İleride bölgesel yarışlar da yapmak istiyoruz."



Antrenmanların havuzda yapılabildiğini ancak yarışlar için açık alan olması gerektiğini anlatan Yalçınkaya, "Daha önce Van Gölü'nde, Adıyaman'da triatlon yaptık. Antakya yapmak için istekli. Şanlıurfa, Erzurum, Elazığ, Erzincan olabilir. Biz bu sene winter triatlon yapacağız. Bunda çok iddialıyız. Koşuyla başlayıp dağ bisikletiyle devam edecek kros kayakla bitecek. Bunun Dünya Şampiyonası var. Ben ileride bu branşın kış olimpiyatlarına da gireceğine inanıyorum. Özellikle Anadolu'da winter triatlon branşında çok ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu sene bir aksilik olmazsa aralık sonunda winter triatlonu yapacağız. Kars Sarıkamış'da, Erzurum Palandöken'de çok iyi kros kayakçıları var." ifadelerini kullandı.



- "Önemli sponsorluk anlaşmaları yaptık"



Bayram Yalçınkaya, federasyon olarak önemli firmalarla sponsorluk anlaşmaları yaptıklarını aktardı.



Sponsorlara projeler üreterek gittiklerini dile getiren Bayram Yalçınkaya, "Resmi ana sponsorumuz olarak P&G şirketinin markalarından Oral-B'yle anlaşma imzaladık. Burada Tankut Turnaoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Projelerimize inandı ve destek verdi. Ulaşım için Enterprise, bisiklet için Accell Bisiklet'le önemli sponsorluk anlaşmaları yaptık. Biz proje bazlı gidiyoruz. 'Hem size hem bize katkı sağlasın.' diyoruz. P&G'nin belki triatlona ihtiyacı yok ama projelerimize o kadar inandılar ki destek verdiler. Şimdi olimpiyatlarda triatlonda Tokyo'da 3 madalya olacak. Paris'te 2024'te 5 madalya olacak. Biz Oral-B desteğiyle 2024 Paris'te olalım istiyoruz. Bu teklifimiz, projemiz onların da hoşuna gitti." değerlendirmesinde bulundu.



