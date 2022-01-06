TRF'de genel kurul 3 Şubat'ta!

Türkiye Rafting Federasyonunun 2. Olağan Genel Kurulu, 3 Şubat Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde 3 Şubat'ta gerçekleştirilecek seçimde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 4 Şubat'ta aynı yerde yapılacağı belirtildi.
Genel kurulda başkan adayı olmak isteyenlerin 31 Ocak Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar başvuru evraklarını, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Seçim Kuruluna vermeleri gerektiği kaydedildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde 3 Şubat'ta gerçekleştirilecek seçimde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 4 Şubat'ta aynı yerde yapılacağı belirtildi.
Genel kurulda başkan adayı olmak isteyenlerin 31 Ocak Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar başvuru evraklarını, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Seçim Kuruluna vermeleri gerektiği kaydedildi.