TRF'de genel kurul 3 Şubat'ta!

Türkiye Rafting Federasyonunun genel kurulu 3 Şubat'ta yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TRF'de genel kurul 3 Şubat'ta!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2022 17:29
Türkiye Rafting Federasyonunun 2. Olağan Genel Kurulu, 3 Şubat Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde 3 Şubat'ta gerçekleştirilecek seçimde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 4 Şubat'ta aynı yerde yapılacağı belirtildi.

Genel kurulda başkan adayı olmak isteyenlerin 31 Ocak Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar başvuru evraklarını, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Seçim Kuruluna vermeleri gerektiği kaydedildi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.