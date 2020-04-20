Trezeguet'ten Galatasaray'a flaş cevap

Fransızlar, Galatasaray'ın gözdesi Mısırlı yıldızı Ligue 1'den iki kulüp ve Belçika'dan Anderlecht'in istediğini yazdı. Birçok talibi olan Trezeguet, A.Villa'nın küme düşmesi halinde Premier Lig'den bir takıma gitmek istiyor. Mısırlı yıldızın 2. tercihi ise Cimbom.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Trezeguet'ten Galatasaray'a flaş cevap
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20 Nisan 2020 09:57
Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en büyük transfer hedefi durumundaki Trezeguet konusunda endişe verici gelişmeler yaşanıyor…

Fransız basını, Aston Villa'nın Premier Lig'den düşmesi halinde takımdan ayrılması beklenen Mısırlı yıldızı, Ligue 1'den iki kulübün istediğini yazdı. Takım ismi vermeyen gazeteler, Trezeguet'nin daha önce formasını giydiği Belçika ekibi Anderlecht'in de transfer için devrede olduğunu iddia etti.

Yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutacağı ve kısa süre içinde Aston Villa ile temasa geçeceği öğrenildi.

İLK TERCİHİ PREMİER LİG

Birçok talibi olan Trezeguet, A.Villa'nın küme düşmesi halinde Premier Lig'den bir takıma gitmek istiyor. Mısırlı yıldızın 2. tercihi ise Cimbom.

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