Trezeguet'ten flaş Galatasaray açıklaması

"UMARIM GALATASARAY'A TRANSFERİM..."

"SADECE INTER DEĞİL, BAŞKA KULÜPLER DE..."

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu'a transferiyle ilgili ilk kez konuştu.Kasımpaşa ile antrenmanlara çıkmak için İstanbul'a dönen Trezeguet, beİN Sports Haber'e yaptığı açıklamada, Galatasaray iddialarıyla ilgili olarak "Umarım transferim gerçekleşir. Ancak Türkiye'ye Kasımpaşa antrenmanlarına katılmak için geldim." ifadelerini kullandı."İtalyan basınında Inter'e gideceği yönündeki açıklamaların çıktı, bu doğru mu?" sorusunu yanıtlayan Trezeguet, "Beni sadece Inter değil yurt dışından başka kulüpler de istiyor. Şu an Kasımpaşa'nın oyuncusuyum." diye konuştu.Dünya Kupası'ndan elenen ülkesi Mısır'ın performansı hakkında da konuşan Trezeguet, "Dünya Kupası'na katılmak başarıydı ama şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Umarım bir sonraki turnuvada daha başarılı oluruz." diyerek sözlerini noktaladı.