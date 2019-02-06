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Trezeguet'in yönetime Galatasaray isyanı

Galatasaray, transfer döneminde saatler 22:10'u gösterdiğinde Kasımpaşa'ya Trezeguet için bir teklif yapmıştı. Mısırlı yıldız Trezeguet, "Diagne gitti, bana neden izin vermediniz?" dedi

Kaynak: Takvim
Trezeguet'in yönetime Galatasaray isyanı
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06 Şubat 2019 09:18
Transferin gözde isimlerinder biri olan Trezeguet ile Kasımpaşa yönetimi arasında kriz çıktı...

Mısırlı yıldızın yöneticilere "Takımdan kimsenin gitmeyeceğini söylediniz ama Diagne'yi sattınız. Bana neden izin vermediniz" dediği öğrenildi. Trezeguet ile Galatasaray çok yakından ilgilenmişti.

Öte yandan son olarak Ryan Babel'i kadrosuna katan Fulham'ın yeni sezonda Trezeguet'yi transfer etmek istediği belirtiliyor



11 MİLYON İSTEDİLER

Galatasaray'a transfer olmak istediğini Kasımpaşa yönetimine ileten ve transferin son iki güünden  antrenmanlara çıkmayan Trezeguet için Eren Derdiyok + Ryan Donk + 2 milyon euroluk bonservis bedeli öneren Galatasaray, Kasımpaşa'dan olumsuz cevap almıştı

Trezeguet için önce kiralama ardından da takas + bonservis bedeli teklifini reddeden Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu için 11 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Kasımpaşa'nın isteğine cevap veremeyen Galatasaray, Trezeguet için yaptığı son dakika girişiminden sonuç alamadı ve transfer defteri kapanmıştı



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