Trezeguet'in isyanı! ''Bırakın gideyim''

Galatasaray, transfer listesinde 1 numara olan Mahmoud Trezeguet konusunda topu Mısır ile Dünya Kupası'nda boy gösteren oyuncuya attı. 23 yaşındaki kanat oyuncusuna Avrupa'nın birçok takımından teklif olduğu söylense de lacivert-beyazlı kulübe henüz resmi olarak gelen bir teklif yok.Kasımpaşa, sarı-kırmızılıların ısrarla önerdiği takas artı para formülüne ise maksimum şekilde gelir elde edebilmek adına bir türlü yanaşmıyor ve Aslan'dan sözleşmesinde boşa çıkma maddesi olan 5.9 milyon Euro'yu peşin vermesini istiyor.Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve transferi hakkında da,ifadelerini kullanan 23 yaşındaki oyuncu için Cimbom artık tok alıcı rolünü oynuyor. Bu dakika itibariyle Kasımpaşa ile yapılacak olan görüşmeleri bizzat kendisi yönetecek olan Trezeguet'nin lacivert-beyazlı yönetime,diyeceği öğrenildi.Mısırlı oyuncunun bu girişiminden sonra sarı-kırmızılıların eli güçlenecek. G.Saray yönetiminin düşüncesi Trezeguet'i kadroya katmak ve anlaşılacak olan bonservis ücretini de taksitler halinde ödemek.