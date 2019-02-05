Galatasaray'ın sezon başından bu yana gündeminde olan Trezeguet için sarı-kırmızılılar devre arasında bir kez daha transfer hamlesi yaparken, istediği sonucu alamadı. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda transfer etmeyi düşündüğü Trezeguet'ye sürpriz bir talip çıktı.Bu sezon süper bir performans sergileyen ve ismi üç büyüklerle anılan Kasımpaşalı Trezeguet için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.Son olarak Ryan Babel'i kadrosuna katan Fulham'ın yeni sezonda Trezeguet'yi transfer etmek istediği belirtildi.Fulham'ın Premier Lig'de kalması halinde 24 yaşındaki Mısırlı yıldız için 15 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı da belirtildi.